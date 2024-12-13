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HVAC Heating, Ventilation, & Air Conditioning ОВиК Отопление, вентиляция и кондиционирование


Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. ) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).


13.12.2024 В России фиксируют всплеск спроса на технологии интернета вещей 1
07.03.2018 Schneider Electric представила новые HVAC-решения 1
28.02.2017 В 2017 г. число устройств интернета вещей превысит население Земли 1
23.11.2016 Schneider Electric и Panasonic разрабатывают решения для повышения эффективности эксплуатации зданий 1
16.02.2015 Delta Electronics представила решения по управлению электропитанием 1
24.06.2013 Банальная идея экономит уйму киловатт-часов 1
15.12.2011 Как превратить энергоэффективность из фарса в деньги? 1
21.01.2011 В Калифорнии появилось модульное "умное" здание 1
12.01.2011 «ПСК Софт» представила контроллер Web I/O 1
11.01.2011 «Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160 1
13.11.2010 Домашний кинотеатр подстраивается под хозяина 1
29.09.2010 Technodom выпустила новый KNX-контроллер HX 1
28.09.2010 Ebm-papst презентует новые энергоэффективные модели вентиляторов 1
17.08.2010 Eelectron предлагает комнатный KNX- термостат 1
20.05.2010 ARC Informatique показала новую SCADA 1
30.04.2010 Thermokon разработала новые беспроводные панели ECOS с технологией EnOcean 1
11.07.2007 McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks 1
08.04.2005 Autodesk разработала новое поколение ПО для строительной индустрии 1
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

HVAC и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 575 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Intel Corporation 12197 1
Autodesk 609 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Цифра ГК 2426 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Crestron 100 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Hitachi Insight Group 8 1
Netcom 52 1
Atmel 49 1
ААМ Системз - AAM Systems 17 1
ARC Informatique 2 1
Овен 20 1
Газпром ПАО 1342 1
Visa International 1949 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
American Express - Amex 328 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Геометрия НПО 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 8
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 5
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 4
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 68 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
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KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 77 3
Linux OS 9937 2
Autodesk AutoCAD 337 2
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 12 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15657 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Hitachi Lumada 26 1
Autodesk Revit 113 1
Red Hat Linux 182 1
TP-Link Powerline 42 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Schneider Electric Smart HVAC 1 1
Hitachi Video Management Platform - Hitachi Video Analytics 3 1
B&W - Bowers&Wilkins 15 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
Schneider Electric SE Series 1 1
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Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 16 1
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Шмаков Андрей 2 1
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Европа 21768 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
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Италия - Итальянская Республика 4352 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
США - Калифорния 4625 1
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США - Флорида - Майами 190 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
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