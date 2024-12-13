HVAC Heating, Ventilation, & Air Conditioning ОВиК Отопление, вентиляция и кондиционирование
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. ) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).
HVAC и организации, системы, технологии, персоны:
|РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
|ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
|Яхина Ирина 40 1
|Амоскин Игорь 2 1
|Bataille Laurent - Батай Лоран 2 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Шмаков Андрей 2 1
|Чайка Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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