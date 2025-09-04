Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) внедрила автоматизацию АВР в систему энергоснабжения хлебозавода

Оптимизация производственных процессов − один из эффективных способов преодоления последствий кризиса. Именно им воспользовался крупный хлебозавод в Московской области и внедрил автоматизацию АВР в систему энергоснабжения. За основу взято типовое решение, созданное инженерами компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения комплекса использованы программируемые контроллеры PRO-Logic, которые отвечают за автоматизацию системы. Эти устройства отлично зарекомендовали себя в управлении распределением энергии, системами HVAC, водоснабжением, освещением, конвейерами, станками, котлами и прочими технологическими и производственными процессами. Для визуализации процессов и удобного ручного управления установлены панели оператора PRO-Screen.

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
Безопасность

В проекте также задействованы автоматические выключатели в литом корпусе ВА-99М с моторным приводом, которые легко интегрировать в системы диспетчеризации, контроля энергопотребления и удаленного мониторинга, релейная автоматика, блоки питания, многофункциональные измерители и модульное оборудование из обновленной линейки Proxima.

Представители различных сфер производства используют данное решение в готовом виде или кастомизируют под индивидуальные потребности, чтобы быть уверенными в бесперебойности энергоснабжения на объекте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: