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Вестелком РТК-сервис

Вестелком - РТК-сервис

ООО «РТК-Сервис» - сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. РТК-Сервис специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 32 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.


16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1
20.08.2024 Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» 1
01.07.2024 «РТК-Сервис» расширил каналы связи «Ростелекома» в 36 регионах России 1
13.05.2024 «РТК-Сервис» поможет модернизировать транспортные сети «МегаФона» 1
29.11.2023 Телеком по-русски: как операторы сетей решают проблемы после ухода иностранных вендоров 1
20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» 1
14.11.2023 «РТК-сервис» перенес ядро сети и каналы передачи данных магистрального узла «Ростелеком» на площадку дата-центра М9 2
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 2
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Вестелком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 6
Т8 НТЦ 82 3
МегаФон 8803 2
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