Вестелком РТК-сервис
ООО «РТК-Сервис» - сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. РТК-Сервис специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 32 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.
Вестелком и организации, системы, технологии, персоны:
|Кононенко Андрей 6 6
|Марченко Константин 5 1
|Демьяненко Алексей 1 1
|Шуба Виталий 6 1
|Арифуллин Ильдар 1 1
|Габдрахманов Артур 1 1
|Криштофович Андрей 3 1
|Сапунов Алексей 36 1
|Мусин Ренат 2 1
|Князев Александр 14 1
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