Greensight - Ensi e-commerce платформа

Команда Open Source платформы Ensi разрабатывает решения для автоматизации ключевых процессов электронной торговли. К главным преимуществам платформы относятся гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты платформы Ensi способны заменить зарубежные решения того же класса, помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и могут стать основной для последующей цифровой трансформации компании.