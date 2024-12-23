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Greensight Ensi e-commerce платформа

Greensight - Ensi e-commerce платформа

Команда Open Source платформы Ensi разрабатывает решения для автоматизации ключевых процессов электронной торговли. К главным преимуществам платформы относятся гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты платформы Ensi способны заменить зарубежные решения того же класса, помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и могут стать основной для последующей цифровой трансформации компании. 


23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
Рынок ИТ-услуг 2021 2
31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле 1
19.01.2022 Сергей Мелихов -

Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу

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Публикаций - 7, упоминаний - 8

Greensight и организации, системы, технологии, персоны:

Greensight 5 3
8213 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
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ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Лента - Утконос 177 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Coca-Cola Company 254 1
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Иль де Ботэ - Ile De Beaute 10 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
AaaS - Answers as a Service 1 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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