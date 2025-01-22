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Greensight Ensi Энси e-commerce платформа

Greensight - Ensi Энси - e-commerce платформа

Команда Open Source платформы Ensi разрабатывает решения для автоматизации ключевых процессов электронной торговли. К главным преимуществам платформы относятся гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты платформы Ensi способны заменить зарубежные решения того же класса, помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и могут стать основной для последующей цифровой трансформации компании. 


22.01.2025 Российский разработчик ИТ-решений Ensi и Т-Банк стали технологическими партнерами 1
23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
Рынок ИТ-услуг 2021 2
31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле 1
19.01.2022 Сергей Мелихов -

Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу

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Публикаций - 8, упоминаний - 9

Greensight и организации, системы, технологии, персоны:

Greensight 5 3
8222 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Softline - Софтлайн 2818 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
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Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
X5 Group - Перекрёсток 545 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 652 1
Лента - Утконос 177 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Coca-Cola Company 254 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Магнит Косметик 34 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 10 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 125 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 8
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2239 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4680 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 3
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Рексофт - RNT Group - Синапс 2 1
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 2 1
Greensight - Ensi ApiPay 1 1
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НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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