Greensight Ensi Энси e-commerce платформа
Команда Open Source платформы Ensi разрабатывает решения для автоматизации ключевых процессов электронной торговли. К главным преимуществам платформы относятся гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты платформы Ensi способны заменить зарубежные решения того же класса, помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и могут стать основной для последующей цифровой трансформации компании.
Greensight и организации, системы, технологии, персоны:
|Мелихов Сергей 6 4
|Бар-Бирюкова Мария 94 2
|Тремзин Олег 12 1
|Зиборов Сергей 2 1
|Уханов Максим 2 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Шмелев Павел 17 1
|Грачев Евгений 5 1
|Волков Егор 6 1
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