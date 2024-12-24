Future Crew — это центр инноваций МТС. Создает решения на базе AI для кибербезопасности и физической безопасности людей и компаний. В продуктовый портфель входят CICADA8 — платформа управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертные ИБ-сервисы, Membrana — приватная мобильная связь нового поколения, которая защищает устройство и данные во время сёрфинга в интернете от киберугроз, и Urbanpredator — интеллектуальная СКУД на базе технологий мультифакторной аутентификации и искусственного интеллекта.