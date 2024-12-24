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МТС RED Future Crew Центр инноваций


Future Crew — это центр инноваций МТС. Создает решения на базе AI для кибербезопасности и физической безопасности людей и компаний. В продуктовый портфель входят CICADA8 — платформа управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертные ИБ-сервисы, Membrana — приватная мобильная связь нового поколения, которая защищает устройство и данные во время сёрфинга в интернете от киберугроз, и Urbanpredator — интеллектуальная СКУД на базе технологий мультифакторной аутентификации и искусственного интеллекта.


24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 1
19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
06.12.2024 МТС запускает в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids 2
05.12.2024 В платформе CICADA8 ETM появился модуль защиты репутации 1
14.11.2024 МТС будет обучать сотрудников с помощью цифровых аватаров 1
29.08.2024 Центр инноваций МТС Future Crew запускает cервис безопасного цифрового пространства для детей 1
29.07.2024 Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума» 2
22.05.2024 Вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев: к 2030 году на российском рынке останется не больше 3 экосистем 1
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1
12.02.2024 Центр инноваций МТС запустил комплекс услуг кибербезопасности «Анализ защищенности» 1
23.10.2023 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
06.09.2023 Центр инноваций Future Crew компании МТС RED запустил услугу по обнаружению следов взлома компаний 1
22.08.2023 Аналитика «МТС Red»: активность сбора информации о действиях посетителей веб-сайтов выросла вдвое с 2021 года 1
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

МТС RED Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
Ростелеком 9701 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 16 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон Ритейл 79 1
Biolink.Tech 5 1
Microsoft Corporation 24625 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
OpenAI 217 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Fortum Corporation 11 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
МТС RED Future Crew - CICADA8 8 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 3
МТС RED Future Crew - Membrana Kids 2 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 12 1
Microsoft Office Word 776 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Huawei AppGallery 280 1
Apple - App Store 2890 1
Черешнев Евгений 21 5
Суханов Максим 5 2
Кузнецов Александр 123 2
Наумов Евгений 38 1
Малков Кирилл 1 1
Барсегян Алексей 6 1
Нудьга Валентин 1 1
Прудникова Елена 1 1
Бодягина Лариса 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Сон - Somnus 428 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
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