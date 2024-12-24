МТС RED Future Crew Центр инноваций
Future Crew — это центр инноваций МТС. Создает решения на базе AI для кибербезопасности и физической безопасности людей и компаний. В продуктовый портфель входят CICADA8 — платформа управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертные ИБ-сервисы, Membrana — приватная мобильная связь нового поколения, которая защищает устройство и данные во время сёрфинга в интернете от киберугроз, и Urbanpredator — интеллектуальная СКУД на базе технологий мультифакторной аутентификации и искусственного интеллекта.
МТС RED Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
|Черешнев Евгений 21 5
|Суханов Максим 5 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Наумов Евгений 38 1
|Малков Кирилл 1 1
|Барсегян Алексей 6 1
|Нудьга Валентин 1 1
|Прудникова Елена 1 1
|Бодягина Лариса 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
|Армения - Республика 2280 2
|Беларусь - Белоруссия 5664 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Европа 21767 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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