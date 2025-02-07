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Сбер BI.Zone SOC BI.Zone Security Operation Center BI.ZONE IRP BI.ZONE Incident Response Plan BI.ZONE DFIR BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response Реагирование и расследования инцидентов ИБ


Три варианта предоставления услуги: создание SOC с нуля, оценка зрелости и модернизация имеющегося SOC, а также фокусная экспертиза для SOC in-house.

В первом варианте специалисты BI.ZONE помогут построить собственный центр мониторинга и реагирования на инциденты. Второй вариант позволит усовершенствовать работу существующего SOC за счет выявления недостающих процессов и технологий, а также дооснащения SOC новыми наработками. В случае фокусной экспертизы команда BI.ZONE поможет заказчику в решении конкретных вопросов, с которыми он обратился. Это позволит повысить качество работы уже имеющегося SOC.


07.02.2025 Исследование Threat Zone 2025: представили годовую динамику российского ландшафта угроз 1
07.10.2024 Bi.Zone представляет новую услугу Bi.Zone SOC Consulting 2
16.09.2024 Владелец бренда Rostic’s внедрил решения BI.Zone Security Fitness и BI.Zone CESP 1
26.04.2024 Обновленный сервис Bi.Zone CESP защищает от квишинга в письмах и учитывает уровень киберграмотности сотрудников 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 2
07.08.2023 Индивидуальный профиль безопасности: в новой версии BI.ZONE CESP расширились настройки и возможности фильтрации писем  1
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber 1
18.01.2022 Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак 1
27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 1
02.12.2021 Bi.Zone открыла представительство в Красноярске 1
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак 1
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 318 12
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 2
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
МегаФон 8956 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1207 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Fortinet 391 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 198 1
Palo Alto Networks 147 1
Cisco Systems 5125 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  668 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1936 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1452 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3128 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 602 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4900 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3968 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11225 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 658 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3422 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 653 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4104 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3769 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 777 2
Website URL - Uniform Resource Locator 883 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 214 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 395 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 766 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 25 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 4
Сбер - SberPortal 31 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 34 2
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 24 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Positive Technologies - PT Sandbox 74 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 265 1
Google Android 14072 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7848 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 349 1
Kaspersky SD-WAN 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 72 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 13 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 131 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
МегаФон Security Awareness 5 1
Меджлумов Муслим 20 3
Хеирхабаров Теймур 19 3
Царев Дмитрий 25 2
Самарцев Дмитрий 9 1
Лямин Александр 74 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Афанасьев Денис 71 1
Айсин Марсель 2 1
Павельев Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Европа 21810 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1669 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6170 2
Аудит - аудиторский услуги 2687 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 2
Энергетика - Energy - Energetically 5130 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1898 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2675 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 890 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1244 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24261 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 508 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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