Три варианта предоставления услуги: создание SOC с нуля, оценка зрелости и модернизация имеющегося SOC, а также фокусная экспертиза для SOC in-house.

В первом варианте специалисты BI.ZONE помогут построить собственный центр мониторинга и реагирования на инциденты. Второй вариант позволит усовершенствовать работу существующего SOC за счет выявления недостающих процессов и технологий, а также дооснащения SOC новыми наработками. В случае фокусной экспертизы команда BI.ZONE поможет заказчику в решении конкретных вопросов, с которыми он обратился. Это позволит повысить качество работы уже имеющегося SOC.