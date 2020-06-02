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DVD видеокамера



02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата 1
10.12.2009 Выбор ZOOM: самые мощные ноутбуки 2009 года 1
30.06.2009 Samsung BD-P1600: доступный Blu-ray наступает 1
05.06.2009 DVD-проигрыватель класса Hi-Fi – Pioneer DV-610AV 1
10.04.2009 Выбираем видеокамеру формата HD 1
18.08.2008 Выбираем видеокамеру высокой четкости 1
06.08.2008 Цифровые видеокамеры: летние хиты продаж 4
29.07.2008 Видеокамеры стандартной четкости: правила выбора 1
01.07.2008 SD-видеокамеры Panasonic – скорость, надежность, компактность, стиль 1
20.06.2008 Alone in the Dark в продаже 1
16.06.2008 Alone in the Dark: Скриншоты 1
09.06.2008 Alone in the Dark в печати 1
04.06.2008 Alone in the Dark: Видео 1
03.06.2008 Alone in the Dark: Коллекционное издание 1
23.04.2008 К производителям контрафакта пришли домой 1
18.04.2008 CD/DVD Diagnostic 3.0.0 Build 62: восстановление данных с поврежденных CD и DVD 3
19.03.2008 16 млн. видеокамер будет продано в 2008 году 1
19.02.2008 Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник 1
13.12.2007 HD-видео: видеокамеры и форматы 1
05.12.2007 Первый в России тест Samsung YP-P2: достойный отпор iPod Touch 1
04.12.2007 CD/DVD Diagnostic 3.0.0 Build 51: восстановление данных с поврежденных CD и DVD 1
26.10.2007 Хиты продаж видеокамер в сентябре 3
24.10.2007 Обновилась утилита CD/DVD Diagnostic для восстановления данных 1
23.10.2007 Mass Effect ушел на золото 1
09.10.2007 Update: подробности L.A. Noire 1
27.09.2007 DVD-камерa Canon DC50: самый удобный формат в новом качестве 7
01.08.2007 Разработчикам PGR4 не хватает места на DVD9 1
28.04.2007 Домашний кинотеатр Samsung HT-TXQ120: яркое смешение стилей 1
20.04.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие видеокамеры 2006 года 2
20.04.2007 Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение 2
12.03.2007 M673: новая линейка недорогих ноутбуков от MSI 1
27.02.2007 Самые ожидаемые видеокамеры 2007 года 3
19.01.2007 Canon анонсировала DVD-видеокамеры с большим зумом 1
19.01.2007 Canon DC50: мощная DVD-видеокамера 2
18.01.2007 Самые продаваемые видеокамеры 2006 года 5
25.12.2006 Видеомонтаж. С Sony Vegas профессиональные возможности доступны даже начинающим 1
19.12.2006 Лучшая камера miniDV 2006 года - Panasonic NV-GS500 1
19.12.2006 Что главное в DVD-плеере? 1
15.12.2006 Видеомонтаж. Обзор двух популярных любительских программ 1
11.12.2006 BenQ Joybook T31 – настоящий ноутбук в прямом смысле этого слова 1

Публикаций - 75, упоминаний - 123

DVD видеокамера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 4996 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2212 20
Canon 1146 14
Samsung Electronics 8366 12
JVC Kenwood 263 11
Microsoft Corporation 19789 6
Sanyo Electric 298 6
Intel Corporation 9950 6
Акелла 837 5
Apple Inc - Эппл Рус 9467 5
Sharp Corporation 869 5
Hitachi 1130 4
Philips 1559 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 874 4
Qisda BenQ 356 4
Pioneer Corporation 319 4
AMD Graphics Product Group - ATI 819 3
Toshiba Corporation 2447 3
Leica Camera 203 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 197 3
Adobe Systems 1259 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
MSI - Micro-Star International 451 2
Acer Group 2055 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1645 2
LG Electronics 2880 2
NEC 1458 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 706 1
Белый Ветер Цифровой 132 1
Prology 57 1
MAS Elektronik AG 174 1
Sony Ericsson 975 1
Hitachi-LG Data Storage 11 1
Technicolor - Thomson 105 1
VAIO 162 1
Atari 138 1
LSI Corporation 63 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 28 1
Marvel - Марвел КТ 104 1
Nvidia Corp 2803 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 305 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 2
Warner Bros. International Television Distribution 253 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 1
Cosmos Hotel Group 15 1
ОРБИ 8 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2168 1
Президент Российской Федерации 1593 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 347 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2918 65
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1152 25
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8318 24
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 705 13
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1146 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1185 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2710 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2943 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 10
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 795 9
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 99 9
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 9
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 350 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2759 7
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 882 7
WMV - Windows Media Video 267 5
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 120 5
High-End - высочайший («элитный») класс техники 272 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9214 5
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 243 4
AVI - Audio Video Interleave 365 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1935 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10521 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2951 3
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 190 3
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 40 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1453 3
DDR - Double data rate 1846 3
WMA - Windows Media Audio 875 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 3
DivX - видеокодек 334 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 526 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 726 2
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 22 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 861 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 262 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 606 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 396 6
Microsoft Windows 10 9698 4
VMware vCloud Director - VMware vCD 210 4
Microsoft Windows XP 2009 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3122 3
Apple iPod 1197 3
Canon DC DVD видеокамера 2 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 2
Adobe Premiere 61 2
Apple iTunes Store 937 2
Microsoft Windows 2000 834 2
Microsoft Windows Media Player 422 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 2
Adobe Photoshop 578 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 9 2
Sony DCR-DVD видеокамера 6 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1198 2
Apple macOS 1141 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 216 1
Sonic DVDit 1 1
Canon Dual Pixel CMOS AF 12 1
Intel Core 2 Duo 525 1
Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 17 1
Microsoft Pivot 6 1
Adobe Encore DVD 3 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 170 1
Nvidia SLI 122 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 183 1
Nintendo Wii - игровая консоль 711 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 62 1
Intel Nehalem - микроархитектура процессоров 65 1
Xperi TiVo 72 1
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 17 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 82 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 108 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 1
Nvidia GeForce GTX 2843 1
Linux OS 6817 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Попов Алексей 328 2
Наумов Максим 79 2
Путин Владимир 2156 1
Захаров Андрей 31 1
Захир Максим 22 1
Ефремов Сергей 14 1
Поляков Анатолий 8 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 66 1
Киреев Александр 15 1
Соловьев Александр 64 1
Чебатко Алексей 5 1
Губин Александр 3 1
Ксенин Алекс 310 1
Охримец Оксана 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 76019 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27809 8
Япония 6597 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11638 6
Европа 6391 5
Северная Америка 2331 4
Германия - Федеративная Республика 6668 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25005 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10974 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10419 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7952 3
Южная Корея - Республика 2814 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 771 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9279 2
Африка Северная 144 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 100 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 319 1
Канада - Квебек 46 1
США - Лос-Анджелес 552 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 55 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1682 1
Япония - Токио 754 1
Великобритания - Лондон 1575 1
Китай - Тайвань 1339 1
США - Нью-Йорк 2251 1
Канада 2274 1
Прибалтика - Балтия 1172 1
Австралия - Австралийский Союз 2005 1
Европа Восточная 2677 1
Дания - Королевство 766 1
Азия - Азиатский регион 2825 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 690 1
Земля - планета Солнечной системы 2543 1
Русский язык 1395 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1386 1
Пиратство - Авторское право 259 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 88 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 4
DigiTimes - Издание 1185 3
Thomson Reuters - Рейтер 5123 2
The Register 1116 1
The Inquirer 354 1
Associated Press 1108 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 410 1
USA Today 115 1
PCMark 103 1
Piper Jaffray 87 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 214 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 247 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077764, в очереди разбора - 977576.
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