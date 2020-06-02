Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DVD видеокамера
Публикаций - 75, упоминаний - 123
DVD видеокамера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 34 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 347 1
|Попов Алексей 328 2
|Наумов Максим 79 2
|Путин Владимир 2156 1
|Захаров Андрей 31 1
|Захир Максим 22 1
|Ефремов Сергей 14 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 66 1
|Киреев Александр 15 1
|Соловьев Александр 64 1
|Чебатко Алексей 5 1
|Губин Александр 3 1
|Ксенин Алекс 310 1
|Охримец Оксана 3 1
|Русский язык 1395 4
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1386 1
|Пиратство - Авторское право 259 1
|Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 88 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 4
|DigiTimes - Издание 1185 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5123 2
|The Register 1116 1
|The Inquirer 354 1
|Associated Press 1108 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 410 1
|USA Today 115 1
|PCMark 103 1
|Piper Jaffray 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077764, в очереди разбора - 977576.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1077764, в очереди разбора - 977576.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru