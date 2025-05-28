Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175515
ИКТ 13663
Организации 10648
Ведомства 1463
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25629
Персоны 75326
География 2846
Статьи 1517
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Тинькофф Tinkoff eCommerce Тинькофф селлер

Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер

Tinkoff eCommerce представил лето 2023 года бесплатный сервис для запуска онлайн-бизнеса  за один день. Сервис позволяет создать продающий и эффективный интернет-магазин без дизайнеров и разработчиков. К нему можно подключить интернет-эквайринг и сразу начать принимать платежи.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
26.01.2024 Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей 1
29.12.2023 Wildberries задирает комиссии для продавцов электроники. Не за горами повышение цен. Опрос 1
28.11.2023 Исследование Tinkoff eCommerce: в российских интернет-магазинах 70% корзин остаются без оплаты 1
30.10.2023 «Тинькофф бизнес» и Ozon помогут предпринимателям открыть первый пункт выдачи заказов 1
07.08.2023 В «Тинькофф селлере» появился умный анализ товарных ниш 3
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
17.03.2023 «Тинькофф селлер» стал доступен в приложении «Тинькофф бизнес» 3

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Тинькофф и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 4
Apple Inc 12273 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
Flowwow - Флаувау 23 1
Inventive Retail Group 76 1
Xiaomi 1817 1
Samsung Electronics 10373 1
Yandex - Яндекс 7723 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1441 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 786 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1134 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2514 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Visa International 1953 1
GFG - Lamoda - Купишуз 170 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 167 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1009 1
Почта России ПАО 2161 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 487 1
X5 Group - Чижик 48 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 459 1
Ozon Global 9 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2462 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12394 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12293 2
Аксессуары 3970 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24831 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16203 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1049 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11541 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7340 1
Мобильная версия - Mobile version 370 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1427 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24712 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25999 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5499 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14093 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7821 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1312 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 545 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5311 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8061 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1667 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3325 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1153 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1203 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21193 1
Наушники - Headphones 4121 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5034 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3111 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4777 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 655 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 172 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1092 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 82 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 5
Яндекс.Маркет 1021 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
Apple iOS 7968 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 31 1
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 1
Тинькофф авто 2 1
Тинькофф город 1 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 285 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 7 1
NVision Барьер 676 1
МТС Big Data 288 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 31 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 83 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 90 1
Кретов Илья 17 5
Мусиенко Денис 3 1
Бурмистров Михаил 33 1
Дегтярев Вадим 1 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Вирин Федор 24 1
Беляков Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 2
Индия - Bharat 5538 1
Беларусь - Белоруссия 5835 1
Турция - Турецкая республика 2414 1
Южная Корея - Республика 6730 1
Казахстан - Республика 5642 1
Таиланд - Королевство 837 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7357 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24787 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 618 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 285 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30146 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6552 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5764 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 391 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5987 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5325 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
Visionary - Визионер - Визионерство 113 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 1
Зоология - наука о животных 2696 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 145 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16719 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 136 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7994 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 947 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2341 1
Импортозамещение - параллельный импорт 516 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
Forbes - Форбс 859 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 119 1
INFOLine-Аналитика 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153