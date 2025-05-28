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Тинькофф Tinkoff eCommerce Тинькофф селлер
Tinkoff eCommerce представил лето 2023 года бесплатный сервис для запуска онлайн-бизнеса за один день. Сервис позволяет создать продающий и эффективный интернет-магазин без дизайнеров и разработчиков. К нему можно подключить интернет-эквайринг и сразу начать принимать платежи.
УПОМИНАНИЯ
Тинькофф и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
|Кретов Илья 17 5
|Мусиенко Денис 3 1
|Бурмистров Михаил 33 1
|Дегтярев Вадим 1 1
|Поваразднюк Игорь 6 1
|Вирин Федор 24 1
|Беляков Сергей 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148947 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 2
|Индия - Bharat 5538 1
|Беларусь - Белоруссия 5835 1
|Турция - Турецкая республика 2414 1
|Южная Корея - Республика 6730 1
|Казахстан - Республика 5642 1
|Таиланд - Королевство 837 1
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