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Россия ДФО Приморский край Хасанский район Краскино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
|МТС Big Data 280 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Сысоева Евгения 78 3
|Тулаганов Руслан 21 2
|Матвиенко Роман 31 2
|Брыков Александр 3 2
|Логинов Александр 44 1
|Горшков Георгий 11 1
|Устинова Ольга 8 1
|Дяблов Роман 11 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
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