МТС ИИ MTS AI WordPulse
WordPulse разработан MTS AI. Сервис оценивает тематику разговора и его тональность. Нейросеть определяет, в какой момент настроение клиента изменилось в худшую или лучшую сторону. Также анализ тональности общения позволит получать глубинную аналитику коммуникаций благодаря модулю ABSA. Функциональность позволяет выделять аспекты из высказываний, например, в случае, когда клиенты хвалят быструю доставку, но недовольны неаккуратной упаковкой, сервис может строить статистику по каждому факту отдельно.
МТС ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 482 3
|Калинин Андрей 32 2
|Прохорова Галина 2 2
|Янова Ирина 7 1
|Думикян Георгий 4 1
|Кабанов Марат 38 1
|Соловенчук Александр 105 1
|Пахомов Александр 63 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 2
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