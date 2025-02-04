Appia
|04.02.2025
|«Информзащита» проверила APPIA Logistics на уязвимости 1
|09.03.2011
|Opera открыла собственный магазин приложений 1
Appia и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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