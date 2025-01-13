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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ланцет Lancet



13.01.2025 Создана новая установка для запуска БПЛА «Ланцет». Запуск дрона стал быстрее и безопаснее 1
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА 1
20.06.2022 CorpSoft24 внедрил СЭД для фармацевтического дистрибьютора «Ланцет» 3
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
14.06.2007 Создано новое поколение препаратов для лечения ревматоидного артрита 1
09.06.2007 Врачи обнаружили у пациента зеленую кровь 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Ланцет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Xiaomi 1732 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
8213 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Qualcomm Technologies 1822 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
DJI 73 1
Telegram Group 1983 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 3
Связной ГК 1369 1
Boeing 1009 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 204 1
Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 13 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
MedTech - Тонометр 29 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
Xiaomi MiJia 18 1
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
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Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Канада 4881 1
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Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Украина 7608 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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РИА Новости 917 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Bloomberg 1286 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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