Mirex Мирекс
|24.02.2025
|«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
|28.08.2007
|Mirex выпустила на рынок однослойные диски BD-R/RE 1
|12.09.2006
|Диски HD-DVD появились в России 2
|17.04.2006
|Mirex выпустила диски CD-aRt 1
|11.10.2005
|Softool –2005: выставка превращается в форум 11
|24.06.2004
|Mirex обновил линейку CD-R 8
|19.01.2004
|CD-R Mirex станет в 2 раза больше 1
|28.11.2003
|С начала года Mirex увеличил производственные мощности в 4 раза 1
|15.09.2003
|Компания Nak Microware стала дистрибьютором Mirex 1
|08.09.2003
|Mirex подписал партнерское соглашение с "Бюрократом" 1
|07.07.2003
|Mirex получил лицензию Philips 1
|24.03.2003
|Марка Mirex становится самостоятельной 2
|13.02.2003
|Производитель CD Mirex модернизировал производство 1
|28.11.2002
|Прекращается производство CD-R Mirex объемом 650 Мб 1
|21.11.2002
|Mirex CD-R: большая скорость и защита от подделки 2
|18.12.2001
|УЭЗ удвоил производство дисков MIREX 5
Mirex и организации, системы, технологии, персоны:
|IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
|Голдовский Павел 1 1
|Отрубчак Сергей 1 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|Мерием Камаль 7 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Уваров Сергей 36 1
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