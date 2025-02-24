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Mirex Мирекс

Mirex - Мирекс


24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
28.08.2007 Mirex выпустила на рынок однослойные диски BD-R/RE 1
12.09.2006 Диски HD-DVD появились в России 2
17.04.2006 Mirex выпустила диски CD-aRt 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 11
24.06.2004 Mirex обновил линейку CD-R 8
19.01.2004 CD-R Mirex станет в 2 раза больше 1
28.11.2003 С начала года Mirex увеличил производственные мощности в 4 раза 1
15.09.2003 Компания Nak Microware стала дистрибьютором Mirex 1
08.09.2003 Mirex подписал партнерское соглашение с "Бюрократом" 1
07.07.2003 Mirex получил лицензию Philips 1
24.03.2003 Марка Mirex становится самостоятельной 2
13.02.2003 Производитель CD Mirex модернизировал производство 1
28.11.2002 Прекращается производство CD-R Mirex объемом 650 Мб 1
21.11.2002 Mirex CD-R: большая скорость и защита от подделки 2
18.12.2001 УЭЗ удвоил производство дисков MIREX 5

Публикаций - 16, упоминаний - 40

Mirex и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6552 2
Philips 2056 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 2
Samsung Electronics 10290 1
LG Electronics 3620 1
Toshiba Corporation 2931 1
Microsoft Corporation 24671 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Softline - Софтлайн 2850 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
АТК Консультационная группа 53 1
Directum - Директум 1101 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Галактика - Корпорация 1469 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
8269 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Oracle Corporation 6708 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Citrix Systems 814 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Ergodata - Эргодата 45 1
IBM - International Business Machines Corp 9448 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
SmartSoftware 2 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Promt - Промт 294 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 401 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Парус Корпорация 540 1
Dassault Systemes 221 1
Технологии Будущего 149 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Базис Консалтинговая компания 23 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 3
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 760 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7460 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2081 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5290 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 265 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1108 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3882 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 337 1
Adware - рекламное программное обеспечение 173 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7446 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1668 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Linux OS 10023 1
Microsoft Windows 15730 1
Ansoft Avarda ERP 35 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 208 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
СофтИнтегро ДокМенеджер 2 1
Kaspersky Anti-Hacker 8 1
Cognitive Forms 42 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Kaspersky Internet Security 458 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Cognitive Passport 32 1
Abbyy PDF Transformer 21 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2286 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Инкотекс - Фолио POS-Магазин 4 1
Embarcadero Interbase 42 1
Abbyy FormReader 37 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
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