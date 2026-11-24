Конец эпохи ИИ-экспериментов: как компании встраивают нейросети в рабочие процессы
Искусственный интеллект перестал быть экспериментальной технологией и превратился в полноценный производственный инструмент, требующий жесткой валидации, качественных данных и перестройки бизнес-процессов. В рамках секции «Искусственный интеллект и большие данные» на CNews Forum 2026 «Информационные технологии завтра» представители российского бизнеса и государственных организаций поделились практическим опытом масштабирования нейросетей. Участники дискуссии обсудили, как локальные языковые модели защищают корпоративный контур, почему локальное ускорение одного сотрудника без изменения всего процесса не дает экономического эффекта и как алгоритмы компьютерного зрения берут на себя миллионы рутинных проверок в цехах и поликлиниках.
Большие данные и ИИ в России
Динамичное развитие технологий искусственного интеллекта и аналитики данных становится ключевым драйвером технологического суверенитета и повышения производительности труда во всех отраслях экономики. О том, как меняется российский рынок больших данных и ИИ, и какие факторы определят его рост до 2030 года, в рамках секции «Искусственный интеллект и большие данные» на CNews Forum 2026 «Информационные технологии завтра» рассказал модератор секции, директор Ассоциации больших данных Илья Кананыкин.
По оценкам ассоциации, в 2025 году объем российского рынка больших данных и ИИ достиг 528 млрд руб., продемонстрировав рост на 20% по сравнению с 2024 годом (438 млрд руб.). Наиболее высокую динамику показал сегмент инфраструктуры — он вырос на 42% (с 67 до 96 млрд руб.). Среди подсегментов программного обеспечения лидерами роста стали ИИ-платформы (+36%, до 60 млрд руб.), а в сегменте услуг — рекламные дата-продукты (+30%, до 86 млрд руб.).
Как отметил спикер, мировой рынок переходит от точечных пилотов к промышленному внедрению ИИ и автономных ИИ-агентов, с которыми уже экспериментируют 62% компаний. Однако дальнейшее масштабирование напрямую упирается в качество и доступность данных: 63% организаций не уверены, что их управление данными готово к работе с ИИ, а около 60% проектов без подготовленной информационной базы рискуют быть закрытыми. Одновременно с этим растет потребность в вычислительных мощностях — на инфраструктуру сегодня приходится 50–56% всех затрат в сфере больших данных и ИИ.
В этих условиях меняются требования к архитектуре и инструментам работы с информацией. По прогнозам аналитиков, к 2028 году 80% дата-продуктов для ИИ будут строиться на базе новой архитектуры — ткани и сетки данных (Data Fabric и Data Mesh), семантики и активных метаданных. Стремительно растет роль синтетических данных: если сейчас их доля в обучении моделей достигает 20%, то к 2028 году она может вырасти до 80%. Также за период 2025–2029 годов ожидается семикратный рост доли расходов на подготовку данных в общих затратах на ИИ.
Согласно базовому сценарию Ассоциации больших данных, к 2030 году объем российского рынка больших данных и ИИ увеличится в 2,8 раза — с 0,4 до 1,2 трлн руб. Накопленный экономический эффект от внедрения этих технологий к 2030 году достигнет 15 трлн руб., обеспечив вклад в рост экономики на уровне 10,5 трлн руб. за 2024–2030 годы (0,7–0,8% ежегодного прироста ВВП). Для реализации этого потенциала необходимо развивать отраслевые дата-платформы, обеспечивать безопасный обмен данными, поддерживать отечественные ИТ-разработки и масштабировать кооперацию в рамках БРИКС.
Несмотря на активный рост рынка и технологическую доступность моделей, многие компании сталкиваются с тем, что нейросети легко купить, трудно внедрить и практически невозможно окупить, начал свое выступление эксперт по внедрению гибких методологий разработки департамента корпоративных систем компании «Ланит» Артем Сусеков. По его словам, главная ошибка бизнеса кроется в попытке перепрыгнуть естественные ступени эволюции: закупать тяжелые платформы, когда ни одно решение еще не доведено до продакшена, или запускать автономных ИИ-агентов, когда внутри организации никто не отвечает за искусственный интеллект.
Чтобы помочь компаниям выстроить последовательную стратегию, спикер предложил карту из шести уровней зрелости. На старте (уровни Pre-AI и Explorers, где «легко начать») главная ловушка заключается в попытках запретить сотрудникам пользоваться личными аккаунтами нейросетей или делать «пилоты ради отчета». Вместо этого эксперт советует легализовать доступ через единый корпоративный ИИ-шлюз и проверять гипотезы за 1–2 недели на собственных документах компании, заранее зафиксировав бизнес-метрики и критерий остановки.
Настоящие сложности начинаются при масштабировании, когда в компании «у каждого свой ИИ» (уровень Fragmented Adopters). Без единого владельца, понятной обратной связи и привязки KPI к рублям, а не к абстрактным процентам точности, бюджеты быстро расходуются впустую. Артем Сусеков рекомендует не перекраивать базовые учетные системы вроде ERP, СЭД или Service Desk, а разворачивать ИИ «поверх» них (например, с помощью Landev Frontline и Landev IDP), меняя сам бизнес-процесс. При этом сравнивать эффект алгоритма нужно не со стопроцентным идеалом, а с реальным ручным трудом: если человек за три часа корректно разбирает 27 документов, то связка «ИИ + человек на исключениях» за то же время обрабатывает около 300.
Когда в компании появляется центр экспертизы (уровень Emerging Scalers), возникает новый риск — строить каждый проект с нуля. Чтобы не застрять на этом этапе, необходимо перейти к общей платформе с переиспользуемыми компонентами и оценивать ROI всего портфеля кейсов. Такой подход сокращает запуск новых сценариев с месяцев до считаных недель и открывает дорогу к высшим ступеням зрелости (High Performers и Future-Built), где искусственный интеллект становится полноценным ядром бизнеса.
Личная продуктивность сотрудников благодаря нейросетам растет, но до реальных денег в бюджете дело доходит редко — продолжил тему директор центра компетенций по ИИ компании «ТрансТелеКом» Андрей Малов. Ссылаясь на исследования McKinsey и Gartner за 2026 год, он отметил, что при росте личной эффективности у 80% пользователей вклад ИИ в EBIT видят лишь 37% компаний, а более половины GenAI-проектов закрываются сразу после стадии проверки концепции (PoC). Причина кроется в том, что пилот проверяет саму модель, а выход в промышленную эксплуатацию определяется готовностью всей организации.
Чтобы не тратить бюджеты впустую, в «ТрансТелекоме» оценивают каждый потенциальный проект по семи критериям еще до первого рубля, вложенного в разработку: объему операций и наличию цифрового следа (по 20% веса), замеренным метрикам «до», согласованному контуру ИБ и наличию бизнес-владельца (по 15%), а также цене ошибки (10%) и возможности интеграции (5%). К старту допускаются только процессы, набравшие не менее 3,5 баллов из 5, причем отсутствие заказчика из бизнеса или запрет на передачу данных в контур служат безусловными стоп-факторами.
Далее проект проходит через четыре контрольных гейта — от отбора и PoC до MVP и промышленной эксплуатации, и на каждом этапе у команды есть право сказать «стоп». По словам Андрея Малова, вовремя остановить нерентабельный пилот в разы дешевле, чем годами поддерживать систему, не приносящую экономический эффект. В качестве примера он привел кейс по проверке проектов перепланировки для Мосжилинспекции: решение остановили на первом гейте, так как операций оказалось мало, каждый проект уникален, а разработка и поддержка автономного агента не окупались — в такой задаче человеку проще и быстрее работать с обычным ИИ-ассистентом.
Обратный пример — ИИ-агент для закупщиков. Система автоматически разбирает коммерческие предложения из тысяч строк, сверяет цены с историей закупок, договорами и открытыми данными в интернете, а на выходе формирует таблицу с цветовой индикацией отклонений. Агент не принимает решение вместо сотрудника, но избавляет его от рутины: закупщик анализирует не тысячи позиций, а лишь несколько десятков «красных» строк, требующих обоснования. Резюмируя, спикер сформулировал пять правил успешного внедрения: отбирать процесс, а не модель; снимать метрики до старта пилота; согласовывать контур данных на этапе отбора; передавать результат в бюджет бизнес-владельца и не бояться вовремя нажимать на стоп-кран.
Практика показывает, что выбор правильной стартовой точки при внедрении генеративного ИИ определяет, принесет ли технология реальную финансовую отдачу или проект застрянет на этапе экспериментов. Проанализировав 500 точек применения ИИ и опираясь на статистику рынка (согласно которой 67% российских компаний застревают в пилотах, а 60% проектов без готовых данных рискуют быть свернутыми), генеральный директор компании «Ай-Титул» Павел Бондаренко выделил три типичных подхода к старту: заменить функцию целиком, перестроить сквозной процесс или начать с отдельной операции.
По его словам, попытки сразу заменить целый отдел «цифровыми сотрудниками» часто оборачиваются обратным наймом людей, а перестройка всего процесса упирается в неготовность данных (полностью они готовы лишь у 7% организаций). Поэтому оптимальная формула звучит так: «Цель — функция, вход — операция, эффект — процесс». Спикер проиллюстрировал это на примере контроля подрядчиков (около 20 тыс. заявок в год): сверка актов со сметами на уровне одной операции дает экономию 5–10 млн руб. на каждый миллиард подряда, автоматизация всего процесса приемки работ по фото и повторным заявкам — уже 20–30 млн руб., а управление всей функцией с рейтингованием подрядчиков приносит 40–70 млн руб. и сокращает ФОТ. Чтобы пилоты окупались, эксперт рекомендует формировать портфель из массовых операций с горизонтом окупаемости до одного–трех лет и закладывать в расчеты реальные риски, не обещая руководству «воздушных замков».
Тему поиска неочевидных точек роста продолжил директор по консалтингу «Ай-Титул» Андрей Башилов, предложив бизнесу не ограничиваться экономией на ФОТ, а задать три вопроса: что раньше было слишком дорого, что проверялось выборочно и какие решения откладывались на потом. В первом случае ИИ берет на себя сложную экспертную аналитику — например, в топливно-энергетической компании система по паспортам, телеметрии и журналам дефектов рассчитывает риски отказа по методикам FMECA и RCM для всего парка из 340 единиц оборудования, снижая затраты на аварийные ремонты на 120 млн руб. в год.
Второй подход — переход от выборочного контроля к сплошному. Например, в полевых продажах статистическая модель анализирует историю заказов по 30 тыс. торговых точек, рассчитывает потенциал каждой из них по всем SKU, формирует персональный заказ и за 4–8 недель предсказывает риск оттока клиента, что приносит около 720 млн руб. дополнительной выручки в год при окупаемости за 3–6 месяцев. Третье направление — ускорение реакции с дней до минут: от подготовки коммерческих предложений в течение часа (+50 млн руб. в год) и выявления брака на производственной линии в моменте (−45 млн руб.) до ежедневного автозаказа дефицитных товаров в ритейле (80 млн руб.) и формирования протоколов совещаний с эскалацией проблем руководителю за 15 минут.
Как ИИ меняет процесс разработки
Искусственный интеллект меняет не просто скорость написания кода, а саму организацию инженерной работы в крупном бизнесе — на смену громоздким структурам приходят компактные команды Tiny Teams из 2–5 человек, в которых инженеры вместе с ИИ-агентами отвечают за продукт от идеи до эксплуатации. О том, как Сбер применяет эту модель на практике, рассказал управляющий директор — начальник управления развития технологий Рисков КИБ «Сбера» Денис Малахов. Ссылаясь на прогнозы Gartner, он отметил, что если сегодня компактные команды используют около 15% организаций, то к 2029 году их доля вырастет до 60%.
Главный принцип такого подхода — сквозная ответственность и минимум передач задач между ролями. Вместо классической цепочки, где требования переходят от аналитика к разработчику, тестировщику и инженеру сопровождения, один специалист с ИИ-агентами сопровождает проект по всему жизненному циклу. По словам спикера, инженером будущего становится универсальный E-shaped специалист, сочетающий глубокую экспертизу в ключевых областях с пониманием бизнес-смысла, архитектуры и инструментов ИИ.
В качестве примера Денис Малахов привел пилот по созданию системы оценки рисков финансирования жилой недвижимости. Команда всего из трех инженеров (двое из которых представляли компанию «Ланит») вывела в промышленную эксплуатацию сложный продукт из 17 сценариев примерно за три месяца, причем 80–90% кода сгенерировал ИИ. Успех обеспечила поддержка четырех специализированных Enabling Teams, закрывших вопросы автотестирования, нагрузочных испытаний, DevOps и мониторинга, а также методология AI-Disrupt PDLC, где человек отвечает за намерение, а нейросеть — за реализацию.
В то же время спикер подчеркнул, что Tiny Teams — не способ сократить штат и заставить троих работать за пятнадцать, а возможность решать более сложные задачи при соблюдении строгой дисциплины. Для работы в такой парадигме команде необходим «параноик качества» для независимой проверки граничных сценариев, а масштабирование требует четких границ бизнес-доменов и зрелой инженерной среды.
Локальные модели, контекст и прозрачность рассуждений
Участвовать в большем количестве тендеров без раздувания штата и не передавать чувствительные данные во внешние облака — такую практическую задачу для бизнеса решают локальные языковые модели, разворачиваемые внутри контура компании. О том, как в БТЕ применили этот подход для автоматизации закупочной аналитики и работы с корпоративными знаниями, рассказал коммерческий директор компании Всеволод Новинский.
В основе представленной системы «ЛидГен» лежит полный цикл ИИ-анализа закупочной документации для поставщиков. Алгоритмы автоматически изучают поступающие тендеры, оценивают соответствие предмета закупки профилю компании и просчитывают экономику участия с учетом обеспечения и тарифов площадок. Отдельное внимание система уделяет юридической вычитке и оценке рисков: за считаные минуты ИИ разбирает многостраничные договоры по пунктам, находит скрытые штрафные санкции, противоречия в сроках и свыше 20 признаков «заточенности» тендера под конкретного игрока. Кроме того, модуль проверяет самого заказчика по истории закупок и платежной дисциплине, показывая долю контрактов, оплаченных с задержкой.
Отобранные процедуры автоматически передаются в корпоративную CRM в виде готового лида с привязкой к ответственному менеджеру и полным отчетом. При этом специалист может задать любой уточняющий вопрос в интерактивном чате по тендеру — каждый ответ нейросети сопровождается прямой ссылкой на конкретный пункт договора или техзадания, что исключает галлюцинации и упрощает проверку. Для заказчиков, которые сами организуют закупки, в портфеле БТЕ также развивается система СИУЗ, помогающая формировать черновики документации и проверять поставщиков.
По словам Всеволода Новинского, принципиальное преимущество решения — работа на базе локальных LLM без обращения к внешним ИИ-сервисам. Загруженные пакеты документов можно анализировать даже без доступа в интернет, полностью соблюдая требования 152-ФЗ и исключая трансграничную передачу данных. На той же архитектуре компания выстраивает внутренние ИИ-центры знаний, позволяющие сотрудникам и руководителям мгновенно получать точные ответы по актуальным приказам, регламентам и рабочим инструкциям.
Когда базовые архитектуры ИИ-агентов станут общедоступны всем участникам рынка, главным конкурентным преимуществом компании окажутся качество ее данных и глубина корпоративного контекста. Такую логику построения интеллектуальных систем представил ИТ-директор «Эколибри» Александр Грисенко. По его словам, в современных решениях задача проходит пять ключевых слоев: маршрутизацию с выбором оптимальной модели, семантический поиск по базе знаний, изоляцию контекста между субагентами, цикл многошагового выполнения и финальную верификацию с контролем информационной безопасности.
Однако сама по себе нейросеть не способна принимать надежные решения, опираясь только на разрозненные таблицы в обычном хранилище — ей необходимо понимать бизнес-смысл показателей, связи между объектами, происхождение данных и действующие ограничения. В «Эколибри» этот барьер преодолевают за счет перехода к управляемой цифровой модели предприятия. Она объединяет единую модель данных, семантический слой с бизнес-правилами и граф связей, а качество информации поддерживается через метаданные, семантические контракты, экспертную верификацию и обратную связь от самих ИИ-агентов при обнаружении противоречий.
На практике такая архитектура работает как для внутренних бизнес-процессов (например, когда ИИ-бот по запросу сотрудника планирует и безопасно обновляет контент корпоративного сайта после предпросмотра и подтверждения), так и в профильных системах управления беспилотным транспортом. В качестве примера Александр Грисенко продемонстрировал платформу «Атлант.Дозор», которая в реальном времени обрабатывает авиационные уведомления NOTAM, ведет журнал телеметрии с десятками миллионов точек траекторий и предоставляет инструменты для анализа и расследования полетов беспилотников.
Погоня за «модными» нейросетевыми решениями без глубокого понимания процессов нередко оборачивается для организаций репутационными скандалами и прямыми убытками — таким наблюдением открыл свое выступление руководитель Центра городских данных КБ «Стрелка» Даниил Переяславцев. Он напомнил неудачные кейсы вроде нью-йоркского чат-бота MyCity стоимостью 600 тыс. долларов, раздававшего нелегальные советы, и успешные примеры — сингапурского ассистента Pair (сократил административные трудозатраты на 49%) и платформу «Госпромпт» в Татарстане (+70% к скорости аналитики). По мнению спикера, начинать нужно не с выбора модели, а с описания проблемного процесса, причем если ИИ пока не требуется, лучшим вложением станет публикация открытых машиночитаемых данных через API.
В КБ «Стрелка» столкнулись с тем, что множество наработанных методик и Python-скриптов не использовались проектными командами из-за нехватки технических навыков, а ручная разработка внутренних веб-сервисов требовала слишком много ресурсов. Проблему решили с помощью LLM-агента и набора жестких дизайн-документов, описывающих UI, аутентификацию, хранение файлов, тесты и контейнеризацию: нейросеть сама адаптирует скрипты в полноценные корпоративные сервисы. Это сократило время разработки одного инструмента более чем в 10 раз — с 40+ часов программиста до менее 4 часов работы любого сотрудника. В результате появились «ГеоБот» и «СоцэкБот» (экономят до 160 часов на каждом проекте), а также ИИ-корректор «СтрелкаКорр», что в сумме сократило длительность проектов до 20%.
Отдельную часть доклада Даниил Переяславцев посвятил исследованию того, как языковые модели рассуждают при отсутствии однозначного ответа — на примере 11 моделей и шести классических урбанистических дилемм (например, сохранение идентичности против нового строительства). Эксперимент показал, что ИИ не является нейтральным инструментом: разные модели транслируют заложенные в них ценности (так, Grok и ChatGPT оказались более технооптимистичными), при этом в аргументации они почти не опираются на реальные кейсы и мнения экспертов, строя выводы на абстрактной логике и ценностных установках. Чтобы избежать эффекта «черного ящика» и слепого делегирования ответственности, спикер рекомендует использовать модели с открытыми весами и раскрытием цепочки рассуждений, позволяющие проверять логику принятия решений
От локального ускорения к перестройке процессов
Внедрение генеративного ИИ кратно ускоряет написание программного кода, но общий срок вывода продуктов на рынок начинает упираться в нетехнологические барьеры — согласования, постановку задач и смежные подразделения. О том, как в УК «Альфа-Капитал» выстроили системную ИИ-трансформацию, рассказал директор департамента информационных технологий компании Федор Лежнев. По итогам 2026 года технологии ИИ встроены в 100% ИТ-процессов, ежемесячно ими пользуются 71% всех сотрудников компании (против 46% в январе), продуктивность разработки по числу коммитов выросла в 1,7 раза, а ИИ-оператор самостоятельно закрывает 36% клиентских обращений.
Как отметил спикер, когда разработка ускорилась в 1,7 раза, главным тормозом стали сроки формирования задач заказчиками, кросс-командные зависимости и ожидание согласований от юристов и маркетинга. Для решения этой проблемы в компании внедряют подход OpenSpec — сначала ИИ готовит спецификацию по коду системы, команда ее проверяет, затем агент пишет код и тесты, а финальное решение принимает человек. Параллельно внутренний ИИ подключили в режиме «только чтение» к корпоративному хранилищу и бэк-офису: ассистент помогает решать сложные операционные кейсы, агент по данным собирает отчеты, а «сторож» контролирует процессы и отчетность для ЦБ.
Особый акцент «Альфа-Капитал» делает на системном обучении персонала — от обязательного ИИ Welcome Day для новичков и копилотов для инвестиционных консультантов до практикумов для топ-менеджмента. По словам Федора Лежнева, настройка ИИ-помощника для руководителя напоминает онбординг нового сотрудника: системе передают описание роли, KPI, структуру команды, карту из 70+ рабочих папок и правила оформления документов. В результате нейросеть по расписанию собирает недельные отчеты из писем команды, готовит утренние сводки к встречам, отслеживает изменения регуляторики и проверяет презентации «глазами заказчика». К 2027 году компания планирует повысить продуктивность ИТ еще на 25%, на четверть сократить сроки реализации задач и перевести на ИИ 20% сервисных обращений в бэк-офис.
Логику необходимости перестройки всего рабочего цикла поддержала заместитель генерального директора «Сбербанк-АСТ» Юлия Обаляева. Когда в экосистеме компании сотни тысяч клиентов и сто менеджеров, простого ускорения рутинных операций отдельного сотрудника недостаточно — необходимо менять сам процесс, чтобы система сама замечала важные события и подсказывала оптимальные действия. Локальное ускорение одного участника цепочки без перестройки логики работы лишь переносит очередь к следующему подразделению — на этап согласования в бухгалтерию, кадры или закупки.
Чтобы идеи сотрудников не оставались красивыми демонстрациями, в «Сбербанк-АСТ» выстроили сквозной маршрут оценки инициатив по паспорту проекта. Перед запуском каждая заявка проверяется по восьми критериям: предотвращение будущих затрат (Cost Avoidance), влияние на выручку, трудоемкость разработки, информационная безопасность, совместимость с ИТ-архитектурой, готовность сотрудников к ежедневному использованию и экономика масштабирования. При этом действует жесткое правило: риски безопасности или отсутствие владельца процесса нельзя компенсировать никакой высокой ожидаемой выручкой.
Особое внимание в представленной модели уделяется доказательности эффекта в ходе пилота. Чтобы не принять за победу нейросети сезонный всплеск или рыночную волатильность, пилотная и контрольная группы сравниваются строго в одинаковый период с очисткой от внешних искажений, а правила приёмки и пороги недопустимых ошибок фиксируются заранее. Например, при подготовке менеджера к встрече ИИ должен формировать не общую справку, а рабочую гипотезу с четким разделением фактов и интерпретаций. Масштабировать же решение на всю компанию стоит только тогда, когда оно доказало пользу у обычных пользователей, сохранило экономику с учетом затрат на проверку и реально встроилось в принятие управленческих решений.
Компьютерное зрение в реальном секторе и медицине
Применение компьютерного зрения в пищевой промышленности позволяет не только избавиться от монотонного ручного труда, но и гарантировать жесткое соблюдение стандартов качества для ресторанов. Опыт внедрения высокоскоростного ИИ-калибратора на конвейерной линии представил директор по информационным технологиям компании «Восток-Запад» Владислав Сарнацкий. Компания обслуживает более 30 тыс. точек HoReCa в 600 городах России и СНГ, а ее производственное подразделение «Продинко» выпускает широкий ассортимент продуктов, включая креветки в панировке. Для ресторанного бизнеса критически важен точный калибр сырья: он обеспечивает одинаковый вес порции, стандартное время приготовления и предсказуемую себестоимость, тогда как отклонение от техзадания грозит возвратом всей партии.
Чтобы отбирать сырье строго по параметрам, на конвейере развернули систему машинного зрения, обрабатывающую до 150 креветок в минуту. Программный конвейер разделен на три независимых процесса, обменивающихся данными через общую память, чтобы веб-стриминг и разметка не задерживали работу исполнительных механизмов. Первый процесс на GPU декодирует видеопоток 2688×1520 и с помощью модели YOLOv8 классифицирует каждую креветку: брак (bad), второй калибр (normal) и эталон (good). Второй процесс на CPU отслеживает вход объекта в зону срабатывания и с точностью до 30 миллисекунд подает импульс на пневматические форсунки, которые сдувают брак и второй калибр в соответствующие лотки, пропуская на упаковку только отборное сырье.
Как отметил Владислав Сарнацкий, главным вызовом при внедрении стала не сама нейросеть, а жесткие условия пищевого цеха: высокая влажность, регулярные мойки оборудования, взвесь от сырья и необходимость уложиться в четверть секунды с момента попадания креветки в кадр до первой форсунки. Инженерам удалось обеспечить стабильный контраст изображения и высокую точность детекции в реальном времени, превратив умное зрение в надежный промышленный инструмент контроля качества.
Искусственный интеллект в практическом здравоохранении окончательно перешел от стадии пилотных экспериментов к системной промышленной эксплуатации с непрерывным контролем качества и жесткой стандартизацией. О результатах применения компьютерного зрения в лучевой диагностике рассказал руководитель научного отдела Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Рустам Ерижоков. В рамках запущенного в 2020 г. эксперимента нейросети обработали уже более 20 млн исследований по 45 клиническим направлениям, а количество протестированных за весь период ИИ-сервисов превысило 200. Для развития рынка и обучения алгоритмов Центр создал первую в России официальную открытую библиотеку медицинских наборов данных (свыше 500 датасетов) и разработал 59 национальных стандартов, 30 из которых напрямую регулируют лучевую диагностику.
Как отметил спикер, сегодня технологии ИИ встроены в рутинную работу врачей-рентгенологов сразу в нескольких форматах: автоматическая морфометрия, подготовка шаблонов описаний, оппортунистический скрининг (выявление скрытых рисков хронических заболеваний на снимках, сделанных по другому поводу), двойной просмотр в маммографии и автономная сортировка профилактических исследований. В системе ОМС в 2023–2026 гг. оказано почти 2 млн услуг в формате «медицинское изделие с ИИ + врач». Это позволило на 88% сократить длительность производственного процесса, снизить финансовые расходы на 32% (экономия составила 239,6 млн руб.) и свести удельный вес гиподиагностики к 0,14%.
Прорывом стала автономная сортировка флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки, где нейросеть отделяет исследования без признаков патологии от снимков, требующих внимания специалиста. В 2024 г. через такую сортировку прошли более 575 тыс. исследований — в 54,8% случаев труд врача не потребовался при точности сортировки 99,95%, а экономия расходов достигла 43,7%. В 2025 г. автономная сортировка охватила уже 3,3 млн случаев, принеся системе здравоохранения 284 млн руб. экономии за 11 месяцев.