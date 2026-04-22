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Apple Developer Apple Developer Transition Kit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store 1
06.11.2020 Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других 1
30.06.2020 Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel 3
23.06.2020 Apple попрощалась с процессорами Intel и превратила iPhone в Android 1
16.03.2020 Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате 1
25.02.2020 Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac 1
04.07.2019 Неизвестными злоумышленниками написан первый троян, умеющий обходить системную защиту macOS. Видео 1
05.06.2019 Разработчики приложений для iPhone и iPad подняли бунт из-за жадности Apple 1
15.11.2016 CloudPayments начал принимать платежи через Apple Pay 1
10.06.2015 Apple закручивает гайки: С разработчиков бесплатных расширений для Safari будут брать деньги 1
22.07.2013 Хакеры взломали сайт Apple для разработчиков 1
08.08.2005 Чип "привязал" Mac OS к PowerMac 2

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Apple Developer и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13340 9
Google LLC 12845 2
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 36 1
Radario - Радарио 8 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 77 1
Intego 8 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Amazon Inc - Amazon.com 3320 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Microsoft Corporation 25915 1
Intel Corporation 12900 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
Telegram Group 3040 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 58 1
Cloudflare 181 1
OpenAI 636 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Hagens Berman 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13994 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4087 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 155 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28713 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14539 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16923 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36351 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27297 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10221 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13921 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 452 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2093 1
Application store - магазин приложений 1493 1
Оповещение и уведомление - Notification 6236 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1344 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 510 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10930 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24450 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5468 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22903 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4413 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1582 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17145 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5966 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности 601 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8845 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1674 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13883 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9730 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7610 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2902 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 269 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13174 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24948 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5466 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3686 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8948 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13213 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7847 1
Apple iOS 8679 5
Apple macOS 2486 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7736 3
Apple - App Store 3159 2
Apple Safari - браузер 911 2
Apple iPhone 6 4859 2
Apple WatchOS 90 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 769 2
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Apple Power Mac 123 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 24 1
OpenAI - ChatGPT 796 1
Intel Pentium 4 Prescott - Серия микропроцессоров 8 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 190 1
Cloudflare Radar 4 1
Telega - Телега АО - Даль АО 12 1
Apple Intelligence 45 1
Google YouTube - Видеохостинг 3024 1
Apple iPad 4032 1
Google Android 15413 1
Linux OS 11734 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 1
Intel x86 - архитектура процессора 2191 1
Microsoft Windows 17083 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1054 1
Apple Siri - Голосовой помощник 455 1
Apple Pay 523 1
Apple iPadOS 143 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1101 1
Apple tvOS 51 1
Google VirusTotal 110 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 598 1
El Capitan - Суперкомпьютер 19 1
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 607 1
Apple iTunes Store 1119 1
Apple macOS Gatekeeper 38 1
Макешин Анатолий 17 1
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 1
Мельникова Анастасия 442 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Ян Константин 24 1
Cavallarin Filippo - Кавальярин Филиппо 2 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 89 1
Berman Steve - Берман Стив 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169471 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19465 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55210 1
США - Калифорния 4847 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1471 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1938 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58783 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54400 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9034 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7630 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 629 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3238 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 677 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5890 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27815 1
Bloomberg 1660 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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