МТС Медиа МТС Лейбл
МТС Лейбл отвечает за работу с артистами, включая продюсирование, управление правами, дистрибуцию и маркетинг. С лейблом работает более 200 артистов, за год его существования выпущено более 2000 треков.
МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
|МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 3
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 3
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 3
|i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
|МТС Медиа - МТС Строки 5 1
|МТС VERSE 1 1
|Бойчевски Надежда 9 5
|Бальмонт Елена 5 2
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Булгаков Михаил 10 1
|Синюгин Михаил 35 1
|Деденева Мария 1 1
|Кирпун Екатерина 1 1
|Копытин Валерий 1 1
|Митрофанова Софья 7 1
|Ярмольник Леонид 3 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
|ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.