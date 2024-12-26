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МТС Медиа МТС Лейбл


МТС Лейбл отвечает за работу с артистами, включая продюсирование, управление правами, дистрибуцию и маркетинг. С лейблом работает более 200 артистов, за год его существования выпущено более 2000 треков.


26.12.2024 Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк» 1
15.11.2024 МТС выяснила, что югорчане предпочитают слушать софт-панк и инди-рок 1
15.11.2024 МТС: в Карелии возрождается фолк 1
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе 1
13.11.2024 МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку 1
12.11.2024 МТС: фолк, метал, индишансон – какую музыку создают в Новосибирске 1
12.11.2024 МТС выяснила, что пермяки предпочитают инди-рок 1
11.11.2024 МТС выяснила, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди кировчан 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 2
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 2
16.05.2024 МТС запустила открытый бета-тест своей цифровой вселенной 1
17.01.2024 Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек 2
11.01.2024 МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области 2

Публикаций - 13, упоминаний - 17

МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Медиа 37 3
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
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Метавселенная - Metaverse 103 1
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VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 3
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 3
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
МТС Медиа - МТС Строки 5 1
МТС VERSE 1 1
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