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UBtech Robotics Jimu



14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео 1
25.01.2024 Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM 1
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 1
11.08.2017 "Графитек" открывает робототехнику для детей 1
06.03.2017 Исследование: Почти любой промышленный робот может напасть на человека 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

UBtech Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

UBtech Robotics 7 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1421 1
Xiaomi 1747 1
Arduino Software 63 1
UR - Universal Robots 9 1
IOActive 13 1
Rover - RoverComputers 414 1
SoftBank Robotics 4 1
Rethink Robotics 5 1
Grafitec - Графитек 96 1
Mio Technology 86 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
LEGO 245 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 26 1
SoftBank Group 260 1
Lego Education 11 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 2
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17111 2
Joystick - Джойстик 1130 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1740 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3874 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 93 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16184 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4244 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1996 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3027 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1969 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2146 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11081 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6176 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 302 1
Google Android 14047 2
Apple iOS 7835 2
JavaScript - JS - язык программирования 1195 2
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple macOS 2073 1
Microsoft Windows 15716 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 1
C/C++ - Язык программирования 763 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
Fischertechnik Robotics Smart Home 1 1
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 24 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
Blockly Blockly - библиотека для создания среды визуального программирования 6 1
Geely Zeekr 9 1
Arduino Uno 10 1
Arduino IDE 6 1
Arduino Basic Education 1 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145113 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Европа 21799 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 2
Физика - Physics - область естествознания 2650 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1952 1
Сон - Somnus 429 1
Зоология - наука о животных 2639 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1322 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2400 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1230 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 285 1
Импортозамещение - параллельный импорт 488 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 59 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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