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Softline Digital Platform Proteqta Протекта

Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта

Proteqta — комплексное решение для промышленной безопасности, которое включает как аппаратные, так и программные компоненты. Аппаратный продукт — модуль позиционирования персонала Atom 4.0, крепящийся к защитной каске или спецодежде, — обеспечивает точное отслеживание местоположения сотрудника. Программная платформа Proteqta мониторит режим отдыха и труда и предоставляет аналитику. Это снижает травматизм на производстве и повышает эффективность труда. Продукт создан интегратором и разработчиком программного обеспечения Softline Digital (ГК Softline).


17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 2
25.10.2024 Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино 3
05.08.2024 Softline Digital выпустила первую партию модулей позиционирования персонала под брендом Proteqta 1
15.12.2023 Proteqta (ГК Softline) провела внедрение усовершенствованных «умных касок» в АО «Хиагда» 1
10.10.2023 Компания Proteqta выпустила линейку умных касок Atom 4.0 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Softline Digital Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
РОСОМЗ - Суксунский оптико-механический завод 2 2
ЦВТ 71 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Softline - Визитек - Visitech 11 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
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Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 195 1
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Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 7
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 5
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 4
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Кнопка SOS 50 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline Digital Platform - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 6 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 1
Softline Digital Platform - AiLine 6 1
Одинец Семен 4 4
Салин Антон 7 1
Михайлов Анатолий 2 1
Курышева Юлия 6 1
Иванов Антон 74 1
Сахарчук Дмитрий 4 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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