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Транспорт ПКРТИ программа комплексного развития транспортной инфраструктуры



26.02.2025 Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска 1
15.01.2024 Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации 1
26.12.2023 SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³ 1
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ 1
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ 1
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1
31.08.2023 Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах 1
12.07.2023 Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий 1
20.04.2023 Simetra помогла оценить транспортную ситуацию после открытия нового ТЦ в Калуге 1
14.12.2022 SIMETRA выпустила новую версию платформы RITM3 1
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
20.04.2022 Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 2
16.11.2020 Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда 1
14.07.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 1
26.06.2020 Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
06.04.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 2
03.07.2019 «А+С транспроект» начал развивать устойчивые решения для градостроительства 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 102 19
PTV Group 43 6
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 3
Schlothauer&Wauer 4 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 2
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 2
Красноярскгортранс МКУ 2 1
Строй Инвест Проект 7 1
ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
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