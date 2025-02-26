Транспорт ПКРТИ программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 102 19
|PTV Group 43 6
|ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 3
|Schlothauer&Wauer 4 2
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 55 13
|PTV Visum 27 7
|PTV Vissim 18 2
|ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
|Швецов Владимир 50 8
|Прохоров Андрей 19 5
|Седов Денис 3 2
|Минниханов Рифкат 11 2
|Яковенко Олег 12 2
|Ставский Дмитрий 3 2
|Тихонов Константин 2 1
|Силкин Максим 1 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Литвин Евгений 4 1
|Валдин Владимир 6 1
|Будаковский Сергей 1 1
|Парфенов Григорий 1 1
|Петровский Дмитрий 4 1
|Булатов Евгений 1 1
|Тертерян Рубен 1 1
|Кушин Андрей 1 1
|Баранов Александр 14 1
|Чегаев Денис 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.