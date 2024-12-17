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UserGate C серия межсетевых экранов



17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
12.07.2024 UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения 1
02.08.2023 UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии 2
19.04.2022 Аппаратные платформы UserGate C150 включены в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга 2
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

UserGate C и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 5
TS Solution - ТС Солюшен 4 1
Катунь Электроника 4 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 41 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 2
UserGate MC - UserGate Management Center 10 2
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 2
UserGate X 4 1
UserGate SUMMA 25 1
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Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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