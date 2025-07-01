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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Data
УПОМИНАНИЯ
|01.07.2025
|МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными 1
|16.04.2025
|МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьева Оксана 5 1
|Грачев Вячеслав 1 1
|Воронин Павел 152 1
|Зарубинский Игорь 17 1
|Филиппов Денис 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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