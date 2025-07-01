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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Data


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными 1
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 102 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 31 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 123 1
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Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 66 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 842 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3933 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 901 1
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 392 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68970 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22023 1
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор 6 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 2 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Tables 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS OctAPI Integration Platform 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 11 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1228 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5621 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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