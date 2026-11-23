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Texel Тексел
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СОБЫТИЯ
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Texel и организации, системы, технологии, персоны:
|Федюков Максим 7 7
|Собянин Сергей 580 3
|Климентьев Сергей 2 2
|Овчинский Владислав 230 2
|Ликсутов Максим 276 2
|Королев Илья 23 1
|Ивлев Андрей 2 1
|Вартанян Артём 25 1
|Протас Сергей 2 1
|Матвеева Кира 6 1
|Гарбузов Анатолий 182 1
|Андреева Карина 1 1
|Кривов Максим 2 1
|Толстых Роман 1 1
|Сутормин Николай 1 1
|Путин Владимир 3494 1
|Мишустин Михаил 807 1
|Добродеев Борис 98 1
|Галицкий Александр 123 1
|Черепенников Антон 86 1
|Дегтев Геннадий 272 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Паршин Константин 64 1
|Каленчук Алексей 17 1
|Гариев Вячеслав 3 1
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