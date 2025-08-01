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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sonar SOund Navigation And Ranging Сонар Гидроакустика Гидролокатор средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики 1
31.01.2025 ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей 1
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1
12.04.2017 Обзор гексакоптера Yuneec Typhoon H с модулем Intel RealSense 1
23.01.2013 50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки 1
07.02.2012 Военные корабли позаботятся о редких морских животных 1
07.02.2011 В Новой Зеландии найдено затопленное чудо света 1
16.08.2010 Шумы в океане сбивают рыб с толку 1
27.07.2009 Индия научилась строить АПЛ 1
15.06.2009 Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США 1
13.09.2007 Пылесосы: битва роботов 1
18.08.2006 AOL перекопает земельный участок спамера в поисках золота 1
03.04.2006 Иранская торпеда запрет Ормузский пролив? 1
03.04.2006 Иранская торпеда запрет Ормузский пролив? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Sonar и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10430 1
LG Electronics 3648 1
Intel Corporation 12371 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Yahoo! 3700 1
AOL Inc - America Online 1869 1
Fly 205 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 194 1
ИИ-Технологии 159 1
Probotics 1 1
Amazon - iRobot 58 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 229 1
Ламантин 3 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 18 1
Evocargo - Эвокарго 30 1
Dyson 129 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 6 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1828 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 412 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9922 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1484 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15889 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3127 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9969 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69745 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29879 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32585 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3161 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 232 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2334 2
Joystick - Джойстик 1136 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14136 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2279 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21521 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12704 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3609 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10180 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11930 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4712 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6119 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6162 1
Оцифровка - Digitization 4775 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26382 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54340 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5511 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3938 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1102 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9503 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12572 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1901 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12487 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4981 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1012 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4107 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7911 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 582 1
Google Android 14404 1
Google Play - Google Store - Android Market 3378 1
Intel RealSense 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5065 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Probotics Cye 1 1
Roomba Discovery - робот-пылесос 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 39 1
Electrolux Trilobite - робот-пылесос 3 1
Siemens Sensor Cruiser - Робот-пылесос 3 1
FreePik 1231 1
Меркулов Михаил 2 2
Новоженов Денис 3 1
Криницкий Игорь 26 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Жуков Василий 18 1
Даниленко Михаил 3 1
McCain John - МакКейн Джон 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52828 8
Россия - РФ - Российская федерация 151554 6
Германия - Федеративная Республика 12829 3
Земля - планета Солнечной системы 10512 2
Италия - Итальянская Республика 4401 2
Иран - Исламская Республика Иран 1105 2
Индийский океан - Персидский залив 216 2
Индийский океан - Ормузский пролив 21 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Швеция - Королевство 3652 1
Индия - Bharat 5589 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3096 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1763 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 694 1
Новая Зеландия 723 1
США - Огайо 284 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5291 1
США - Yellowstone National Park - Йеллоустонский национальный парк - международный биосферный заповедник 25 1
Тихий океан - Коралловом море - Большой барьерный риф 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 1
Филиппины - Республика 576 1
Азия Южная - Индостан - Индийский субконтинент 23 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8799 7
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 350 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19611 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1313 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53408 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30756 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7574 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1973 2
Зоология - наука о животных 2727 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4212 2
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 24 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4579 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5724 1
POI - points of interest 169 1
СРО - саморегулируемые организации 103 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7163 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 723 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5116 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2850 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6153 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1063 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1301 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 632 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 640 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1515 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Металлы - Золото - Gold 1171 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 438 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 943 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 526 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 634 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 609 1
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Чудо техники 60 1
Известия ИД 672 1
India Today 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 657 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
РИФ - Российский Интернет Форум 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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