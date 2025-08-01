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Sonar SOund Navigation And Ranging Сонар Гидроакустика Гидролокатор средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики 1
|31.01.2025
|ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей 1
|18.09.2024
|В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1
|12.04.2017
|Обзор гексакоптера Yuneec Typhoon H с модулем Intel RealSense 1
|23.01.2013
|50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки 1
|07.02.2012
|Военные корабли позаботятся о редких морских животных 1
|07.02.2011
|В Новой Зеландии найдено затопленное чудо света 1
|16.08.2010
|Шумы в океане сбивают рыб с толку 1
|27.07.2009
|Индия научилась строить АПЛ 1
|15.06.2009
|Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США 1
|13.09.2007
|Пылесосы: битва роботов 1
|18.08.2006
|AOL перекопает земельный участок спамера в поисках золота 1
|03.04.2006
|Иранская торпеда запрет Ормузский пролив? 1
|03.04.2006
|Иранская торпеда запрет Ормузский пролив? 1
Sonar и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
|Меркулов Михаил 2 2
|Новоженов Денис 3 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
|Жуков Василий 18 1
|Даниленко Михаил 3 1
|McCain John - МакКейн Джон 24 1
|Space Daily 528 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Чудо техники 60 1
|Известия ИД 672 1
|India Today 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 657 1
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