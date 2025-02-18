Softline Digital Platform RozniTech Retailix.Ai платформа сетевого ритейла
Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать повышению конкурентоспособности
Softline Digital Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
|Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
|Смолин Иван 3 3
|Кузнецов Сергей 154 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Сокоева Светлана 1 1
|Свиридов Юрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
|Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
|Узбекистан - Республика 1739 1
|Беларусь - Белоруссия 5695 1
|Казахстан - Республика 5556 1
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