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Softline Digital Platform RozniTech Retailix.Ai платформа сетевого ритейла


Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать повышению конкурентоспособности


18.02.2025 Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
18.11.2024 «Яндекс» разрабатывает ИИ-камеры для слежения за товарами и ценниками на полках магазинов 1
29.10.2024 Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО 2
19.03.2024 Универсамы «Праздничный стол» выбирают цифровую платформу RozniTech от Softline Digital (ГК Softline) для повышения эффективности бизнес-процессов 1
27.12.2023 Softline Digital объявила о запуске продукта для сетевого ритейла RozniTech 2
19.01.2022 Softline Digital совместно со «Сколково» и Российской Ассоциацией экспертов запускает платформу для сетевого ритейла 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Softline Digital Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Ventra - Вентра 32 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 317 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 329 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 49 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 531 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 845 1
Торговля - Мерчандайзинг - Merchandising 25 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1573 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2894 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 236 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2807 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  664 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2948 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1900 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 192 1
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FreePik 1025 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5676 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
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