Edstein - Эдштейн

HR-система для управления обучением и оценкой персонала крупных компаний и корпораций с функционалом индивидуальных рекомендаций сотрудникам курсов и тренингов для развития. Компания основана в 2017 году Евгением Обогоровым. На 2022 год база пользователей насчитывает свыше 140 тыс. сотрудников компаний-клиентов.