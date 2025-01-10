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Edstein Эдштейн

Edstein - Эдштейн

HR-система для управления обучением и оценкой персонала крупных компаний и корпораций с функционалом индивидуальных рекомендаций сотрудникам курсов и тренингов для развития. Компания основана в 2017 году Евгением Обогоровым. На 2022 год база пользователей насчитывает свыше 140 тыс. сотрудников компаний-клиентов. 


10.01.2025 Skillaz интегрирует систему для развития персонала Edstein 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
18.10.2024 CRM-система Talantix поможет собирать отклики с сайта, реферальной программы и через чат-ботов в единой воронке: возможности API Talantix 3.0 1
03.10.2024 HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink 1
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 1
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API 1
26.12.2022 HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Edstein и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 5
8213 4
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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