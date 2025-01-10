Edstein Эдштейн
HR-система для управления обучением и оценкой персонала крупных компаний и корпораций с функционалом индивидуальных рекомендаций сотрудникам курсов и тренингов для развития. Компания основана в 2017 году Евгением Обогоровым. На 2022 год база пользователей насчитывает свыше 140 тыс. сотрудников компаний-клиентов.
Edstein и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Обогоров Евгений 3 3
|Хадина Марина 18 2
|Крылов Андрей 26 1
|Бугров Никита 2 1
|Бочтарев Олег 1 1
|Аверина Ксения 1 1
|Кулиш Антон 1 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Синякин Андрей 3 1
|Третьяков Ярослав 9 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Нартов Максим 18 1
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