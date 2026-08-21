Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Фотокамеры Оборудование для подводной съемки Подводная съемка Подводная фотография

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.08.2026 Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж 1
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей 1
15.05.2013 Sony Xperia ZR: смартфон для подводной съемки 1
07.06.2010 «Орион Экспресс» запускает 3D-вещание канала OCEAN-TV 1
15.07.2009 Panasonic TZ7: ультразум в кармане 1
14.12.2007 Тест-драйв новейших камер Panasonic в Версале 1
04.09.2007 Подводная фотография: советы начинающим 3
26.07.2007 Фотокамера Canon IXUS 70: стильная миниатюра 1
12.04.2007 12 апреля откроется "Фотофорум – 2007" 1
10.04.2007 В Москве пройдет "Фотофорум – 2007" 1
27.02.2007 12 апреля откроется Фотофорум-2007 1
27.10.2005 Тестируем новый 8- мегапиксельный компакт Canon 1
29.07.2005 Практика: снимаем кино под водой 1
07.07.2005 Камеры-амфибии прошли испытания в воде и на суше 1
07.04.2005 Тестируем самую маленькую камеру Canon 1
28.01.2005 Canon расширила семейство фотокамер PowerShot A 1
11.02.2004 Canon представил первую камеру нового модельного ряда 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1442 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1837 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Olympus 475 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 5
Sony 6743 4
Casio 338 4
Noritsu Koki 24 3
Samsung Electronics 11082 3
Toshiba Corporation 2981 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Philips 2099 3
HP - Hewlett-Packard 3666 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 3
Seiko Epson Corporation 909 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 3
Nikon 648 3
Samsung Group - Samsung Corporation 85 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
JVC Kenwood 422 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 422 3
Rekam 34 3
Alef - Alef Elektro 8 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
Xiaomi - Сяоми 2246 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 1
Leica Camera 283 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Болид НВП - Bolid 104 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2958 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Крокус Сити Молл 16 3
Beko - Beko Electronics 83 3
Квинта 7 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
Геометрия НПО 166 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5681 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2863 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22643 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2017 8
Фотокамеры - Объектив - Lens 1435 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10727 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11557 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6274 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14792 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2492 6
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1832 5
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 801 5
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 5
Аксессуары 4292 5
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 5
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10613 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36337 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6621 4
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13278 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2318 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28340 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25907 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2265 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2634 3
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 382 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6225 3
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 443 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 991 3
Контрастность 3046 3
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 3
Фотокамеры - Фотоэкспонометр - экспонометр - экспозамер - замер экспозиции 106 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9943 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6474 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26875 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17009 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 2
Canon DIGIC - серия процессоров 200 4
Adobe Photoshop 804 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 195 3
Microsoft Windows 16917 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 2
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 2
Canon Digital IXUS 87 2
Casio Exilim 108 2
Olympus MJU 22 2
Panasonic - Venus Engine 58 1
Google Android 15277 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3116 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1216 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 576 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 573 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 42 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 224 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 111 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 427 1
BBK Realme UI 70 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 214 1
Microsoft Windows 98 452 1
Fujifilm FinePix 107 1
Canon SELPHY - фотопринтер 19 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Canon ZoomBrowser EX 5 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Сахаров Игорь 6 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 3
Recher Urs - Рехер Урс 10 3
Лаптева Марина 114 2
Гордеева Анна 36 1
Газаров Артур 77 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Принцевская Людмила 34 1
Давлетханов Марат 12 1
Салтыков Константин 7 1
Божок Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166672 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5499 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47681 3
США - Нью-Йорк 3183 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2610 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 3
Франция - Французская Республика 8182 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Тихий океан - Коралловом море - Большой барьерный риф - Коралловые рифы 23 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5528 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3187 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11707 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 4
Видеокамера - Видеосъёмка 720 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27365 3
Fashion industry - Индустрия моды 365 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33855 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3312 3
Дневной свет - Дневное освещение 146 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 726 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1582 3
Ergonomics - Эргономика 1756 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7568 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1736 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 2
Спорт - Гольф 101 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5741 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6550 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4804 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1720 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6783 1
Паспорт - Паспортные данные 2859 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2016 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1460 1
Биология - Альгология - Водоросли 85 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 37 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Фотофорум 48 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще