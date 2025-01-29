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Конвертум

Конвертум

Конвертум предлагает автоматизированные решения для миграции баз данных и модернизации приложений. Инструменты, Конвертум Мастер для автоматической миграции и Конвертум Сканер для сбора параметров исходных баз данных, обеспечивают  выполнение миграционных задач. Конвертум включен в реестр евразийского программного обеспечения. 


29.01.2025 «Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Конвертум и организации, системы, технологии, персоны:

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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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