Конвертум
Конвертум предлагает автоматизированные решения для миграции баз данных и модернизации приложений. Инструменты, Конвертум Мастер для автоматической миграции и Конвертум Сканер для сбора параметров исходных баз данных, обеспечивают выполнение миграционных задач. Конвертум включен в реестр евразийского программного обеспечения.
|29.01.2025
|«Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость 1
|14.10.2024
|Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
Конвертум и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Андрей 50 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Воробьев Александр 34 1
|Попов Григорий 22 1
|Гусев Михаил 23 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Мальчер Леонид 7 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Строгий Максим 9 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 2 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Квятковский Илья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
|Германия - Федеративная Республика 12688 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
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