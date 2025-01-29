Конвертум предлагает автоматизированные решения для миграции баз данных и модернизации приложений. Инструменты, Конвертум Мастер для автоматической миграции и Конвертум Сканер для сбора параметров исходных баз данных, обеспечивают выполнение миграционных задач. Конвертум включен в реестр евразийского программного обеспечения.