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Xerox XMPie Xerox uImageTM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.09.2021 Xerox объявил о создании новой компании CareAR для разработки программных продуктов 1
17.03.2020 Xerox расширила портфолио облачных сервисов 1
08.02.2017 Xerox и EFI подготавливают новое поколение контроллеров печати 1
25.03.2014 Решения Xerox позволили Российской национальной библиотеке реализовать технологию печати по требованию 1
19.02.2014 Новое решение Xerox оптимизирует процессы производства и контроля качества персонализированных документов 1
14.12.2011 В Северном (Арктическом) федеральном университете запущен полиграфический комплекс на базе решений Xerox 1
23.03.2011 ТюмГАСУ внедрил цифровой полиграфический комплекс Xerox 1
27.02.2010 Xerox выходит в лидеры по патентной активности в США 1
14.05.2007 Xerox приобретет Global Imaging Systems за $1,5 млрд. 1
18.10.2006 Xerox приобретает компанию XMPie 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Xerox XMPie и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1169 11
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 3
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AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 268 1
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OpenText - Micro Focus 124 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 305 1
Atlassian 160 1
Brother - Brother Industries - Бразер 217 1
Zabbix SIA - Заббикс 190 1
Ivanti - ранее LANDesk 101 1
EFI - Electronics for Imaging 46 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
BMC Software 98 1
Eastman Kodak - Кодак 510 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 436 1
Optimacros - Оптимакрос 112 1
OmniNet - ОмниНет 41 1
Почта России ПАО 2405 1
Ингосстрах СПАО 487 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 1
Лента - Монетка - торговая сеть 70 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 3
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 330 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 47 1
Xerox DocuColor - Xerox Color, Colour - Xerox Versant - Xerox Nuvera - Xerox iGen Press - Xerox Trivor - Xerox Impika - Xerox PrimeLink - ЦПМ - цифровая печатная машина 138 6
Xerox DocuShare 21 4
Xerox CareAR 3 3
ServiceNow Field Service Management 2 2
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 2
Fujitsu Triole 3 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1736 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 89 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 380 1
Schneider Electric - PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 80 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
HPE Service Manager - HPSM 49 1
MONQ AIOps-платформа 28 1
Xerox VersaLink 25 1
Xerox Workplace Cloud Fleet Management 1 1
IBM Maximo Asset Management 61 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 1
Agfa Apogee 3 1
TSG Group - SCO Group - Caldera VisualRIP 1 1
Heidelberg Prinect 1 1
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 1
Xerox Virtual Print Management Service 1 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 1
США - Флорида 789 1
США - Коннектикут 172 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 861 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 895 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 178 1
Закон Харта-Скотта-Родино об улучшении антимонопольного законодательства - Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act 15 1
IDC - International Data Corporation 5002 1
Keypoint Intelligence 7 1
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
АГТУ - Архангельский государственный технический университет 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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