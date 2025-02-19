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SAP Data Intelligence



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий 2
11.08.2020 Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса 1
19.08.2019 SAP выпустила новую платформу для работы с данными 2
06.02.2015 SAP выпустила быстро-разворачиваемое решение для работы с «Большими Данными» на базе SAP HANA 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

SAP Data Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5282 4
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Cisco Systems 5122 1
Softline - Софтлайн 2844 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3184 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
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SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 12 1
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SAP Leonardo 25 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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