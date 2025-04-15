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PIX Runner
|15.04.2025
|Приносят ли роботы экономический эффект 1
|03.10.2023
|Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 1
PIX Runner и организации, системы, технологии, персоны:
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 111 1
|UIPath 104 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
|Серов Кирилл 6 1
|Евдокимов Андрей 82 1
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