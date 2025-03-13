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Индексная книга (каталог) CNews*
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Logitech Brio


13.03.2025 Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций 1
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
16.05.2018 TrueConf обеспечил видеосвязью королевство Бутан 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Logitech Brio и организации, системы, технологии, персоны:

Logitech 422 2
TrueConf - ТруКонф 403 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
Центр2М - Center2М 67 1
Shure 13 1
AVerMedia Technologies 8 1
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Pexip 15 1
A4tech 98 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Microsoft Corporation 24709 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
BlueJeans 10 1
X5 Group - Перекрёсток 551 1
Русагро Группа Компаний 280 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3508 3
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3437 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3776 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 269 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 38 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4051 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10038 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 90 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 874 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6079 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1808 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2979 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 451 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3953 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6881 1
Google Android 14106 3
Apple macOS 2080 3
Apple iOS 7868 2
Linux OS 10067 2
Microsoft Windows 15767 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Logitech Rally System 10 1
Logitech Meetup 7 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 410 1
AverMedia Live Streamer CAM - AVerMedia Live Gamer Portable 2 1
Yealink UVC Desktop 9 1
Google Chrome - браузер 1572 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Logitech Logi Tune 6 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Dell UltraSharp 48 1
Logitech Rightlight 6 1
LifeSize Cloud 4 1
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Microsoft Teams - MS Teams 553 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Microsoft Windows Hello 201 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
AverMedia CamEngine 1 1
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Абуталимов Заур 7 1
Иванченко Марина 12 1
Касаткин Алексей 10 1
Краснов Андрей 3 1
Столяр Валерий 9 1
Гайдаров Игорь 2 1
Канушкина Алена 2 1
Lhendup Jigme - Линдап Джигме 1 1
Данилов Кирилл 2 1
Кузин Артур 2 1
Милек Татьяна 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
Европа Восточная 3102 1
Бутан - Королевство 31 1
Китай - Тайвань 4008 1
Израиль 2743 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 591 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2873 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6223 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6018 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 572 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1458 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5928 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2444 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1268 1
Информатика - computer science - informatique 1070 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1280 1
Видеокамера - Видеосъёмка 695 1
Зоология - наука о животных 2656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 805 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
Аудит - аудиторский услуги 2714 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 183 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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