Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177687
ИКТ 13816
Организации 10736
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76312
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Weston David Вестон Дэвид


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому 1
01.02.2024 Microsoft отказывается от C#. Фундаментальный компонент Office 365 будет переписан на языке Rust, обожаемом хакерами 1
28.04.2023 Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит 1
22.07.2022 Microsoft без лишнего шума закрыла в Windows излюбленную «дыру» хакеров-вымогателей 1
18.11.2020 В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Weston David и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24903 4
Amazon Inc - Amazon.com 3055 2
Intel Corporation 12337 2
Dropbox 504 2
Google LLC 11988 2
Fastly 11 2
X Corp - Twitter 2887 1
Qualcomm Technologies 1857 1
Meta Platforms - Facebook 4477 1
AMD - Advanced Micro Devices 4327 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1182 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1156 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13093 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16424 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9464 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1881 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 561 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2025 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4228 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2554 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 307 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21291 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4411 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1009 1
Micorosft Windows Insider 137 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2258 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 240 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3866 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3247 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2564 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8121 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 301 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1564 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17443 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 167 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13942 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 210 1
Microsoft Windows 15982 4
Microsoft Windows 11 627 3
Microsoft Windows 10 1815 2
Microsoft Office 3836 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4757 2
Mozilla Firefox - браузер 1901 2
Baidu 285 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 2
C/C++ - Язык программирования 797 2
Microsoft Verona 4 2
Mozilla Servo - браузер 6 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1026 1
Linux OS 10307 1
Microsoft Windows Hello 204 1
ANSI Fortran 60 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 605 1
JavaScript - JS - язык программирования 1242 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 294 1
Microsoft Office 365 958 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 773 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 348 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 410 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft DirectX 716 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Microsoft Pluton 5 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Burch Adam - Берч Адам 3 2
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Triplett Josh - Триплетт Джош 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 1
Израиль 2759 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Чехия - Прага 198 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 503 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2529 1
Английский язык 6764 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8271 1
Металлы - Платина - Platinum 473 1
The Verge - Издание 578 1
BleepingComputer - Издание 374 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 69 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 898 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
Создано именных указателей - 177687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще