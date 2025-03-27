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Voice VLAN


27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
04.04.2023 D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 1
27.06.2017 D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания 1
30.07.2015 Мурманский медцентр внедрил IP-телефонию на базе оборудования Qtech 1
21.04.2015 Qtech расширил линейку коммутаторов для операторов связи и сетей MAN 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
04.10.2011 Allied Telesis представила новые коммутаторы серии x610 1
30.11.2010 TP-Link представила управляемый коммутатор TL-SL5428E с поддержкой Gigabit Ethernet 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Voice VLAN и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 368 8
Qtech - Кьютэк 175 2
МегаФон 9082 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
Eltex - Предприятие Элтекс 157 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
ORIGO 15 1
UPS 206 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 10
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8241 7
Web Interface - Веб-интерфейс 1709 7
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 127 7
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 324 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 6
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 801 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 479 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 326 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 4
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 83 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 255 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 386 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 4
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 114 4
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 15 3
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 29 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 386 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 238 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2543 3
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 57 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13916 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10198 3
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 91 3
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 3
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 54 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 99 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6408 2
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 2
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 9 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 137 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 982 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 215 2
Port Security - функция коммутатора 22 2
D-Link LBD - Loopback Detection 31 6
D-Link Safeguard Engine 19 3
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 2
D-Link Network Assistant 6 2
D-Link ISM VLAN 13 2
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Eltex MES - серия коммутаторов 4 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
Broadcom BCM chip 56 1
Завизион Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1134 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 595 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4078 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11050 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5015 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 1
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