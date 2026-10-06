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«Аквариус» выпустил новую версию сетевой ОС

ГК «Аквариус» объявляет о выходе версии 7.8.0 сетевой операционной системы AqNOS для коммутаторов серий AQ-N3000, AQ-N5000 и AQ-N6000. Среди новых возможностей версии 7.8.0 — поддержка новых блоков питания, улучшение функций диагностики и маршрутизации, а также комплексная переработка функции Voice VLAN для сетей IP-телефонии на привычном для пользователей иностранных производителей уровне. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Добавлена поддержка блоков питания постоянного тока для коммутаторов AQ-N6000 и AQ-N5000-48Y8C. Такой тип электропитания используется в инфраструктуре операторов связи, на объектах электроэнергетики и промышленности, где реализованы дополнительные схемы повышения отказоустойчивости функционирования. Реализован вывод данных инвентаризации устройства командой show inventory. Обеспечена передача системных журналов на syslog-сервер через отдельный сегмент сети (VRF), независимо от основного трафика. Расширены средства диагностики: количество сессий зеркалирования трафика увеличено до четырех, а в системных журналах появилось отображение времени с точностью до миллисекунд, упростившее разбор инцидентов.

Расширены возможности работы с Voice VLAN. Набор атрибутов, включающих номер Voice VLAN, теперь может назначаться сессии подключения абонентского терминала по результату авторизации на сервере RADIUS. Структура множественных Voice VLAN стала поддерживаться для управления и мониторинга с использованием протокола SNMP. Разработчики уделили внимание дополнительным схемам организации взаимодействия с серверами RADIUS и TACACS+ — при их конфигурации в отдельном сегменте сети (VRF) теперь можно указывать адрес и интерфейс источника.

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Дополнительно в релизе усовершенствована работа протоколов маршрутизации. Доработано управление маршрутами в сетях BGP EVPN. В частности, добавлена возможность применения политик маршрутизации на BGP EVPN-соседствах, а также передача дополнительных BGP-атрибутов из IPv4 и VPNv4 в EVPN. Ускорена реакция на сообщение Route Refresh в BGP, что повышает скорость перестроения маршрутов при изменениях в сети.

Обновление доступно для всех поддерживаемых моделей коммутаторов. Установка возможна напрямую с любой предыдущей версии AqNOS без промежуточных шагов.

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