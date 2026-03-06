Разделы

Искусственный интеллект
|

«МТС Web Services» разрабатывает технологии Physical AI для роботов

«МТС Web Services» (MWS), объединяющая ключевые ИТ-активы группы МТС (MWS AI, MWS Cloud, МТС Digital, Big Data), объявила о запуске R&D-направления Physical AI, нацеленного на развитие технологий и программного обеспечения для создания и поддержки когнитивных навыков роботов на основе возможностей искусственного интеллекта.

Разрабатываемая технология нацелена на владельцев роботов и позволит им покупать и загружать навыки в модели централизованного маркетплейса. Она не привязывается к конкретному производителю роботов и подходит для различных типов машин, таких как роботы-гуманоиды, промышленные коллаборативные манипуляторы и роботы-собаки.

MWS работает над созданием когнитивной системы, под управлением которой роботы смогут самостоятельно определять контекст, условия, строить план действий для исполнения задачи, физически взаимодействовать с объектами и понимать последствия своих шагов - в отличие от традиционных роботов-автоматов, работающих по алгоритму, заданному при проектировании. Навыки решений когнитивных роботов базируются на ИИ-моделях, объединяющих визуальную, языковую и моторную составляющие (VLA: Vision-Language-Action).

На сегодняшний день в R&D-центре «МТС Web Services» уже идет разработка ПО для моделей роботов от китайских производителей, также ведутся переговоры с российскими компаниями.

«МТС Web Services» рассматривает несколько бизнес-моделей для монетизации направления Physical AI: от индивидуального обучения машин определенным навыкам сотрудников заказчика до предоставления сервиса роботизации производственных задач под ключ на основе подписки.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

«Когнитивные роботы – одно из самых перспективных направлений в робототехнике. Это интеллектуальные системы, способные воспринимать окружение, обучаться, планировать действия, рассуждать и взаимодействовать в реальном мире. Они способны выполнять задачи коллективно как в коллаборации с другими машинами, так и с человеком. Такие гибридные команды станут промышленной реальностью уже в ближайшие три-пять лет, что позволит не только повысить эффективность, но и решить проблему дефицита кадров в промышленности, логистике, клиентском сервисе и других сферах», – сказал директор по технологиям «МТС Web Services» Вячеслав Грачев.

«Обучение и инференс VLA-моделей требуют больших вычислительных ресурсов для сбора и обработки данных, тренировки моделей в виртуальном симуляторе и дальнейшего переноса навыков на физические действия машин. Собственная облачная инфраструктура MWS Cloud Platform и технологии MWS AI – дают нам дополнительное преимущество для успешного старта. Уже во второй половине 2026 г. мы планируем провести пилотные запуски и демонстрацию работы платформы навыков для роботов. В перспективе это будут «умные» роботы-манипуляторы для складов и ЦОД, которые сами диагностируют оборудование, меняют модули и координируют действия с персоналом», – сказал Грачев.

Направление Physical AI MWS возглавил Артем Лыков, автор научной работы CognitiveOS, которая легла в основу концепции, развиваемой в компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Nvidia вложит $4 миллиарда в новейшие фотонные технологии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240