SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

В начале июля в Москве состоялся ИТ-фестиваль «Сетевое лето», который во второй раз объединил специалистов, отвечающих за развитие и эксплуатацию сетевой инфраструктуры. На одной площадке собралось более 800 сетевых инженеров, архитекторов, проектировщиков, ИТ- и технических директоров. ИТ-фестиваль организовали команды IT Elements и «Инфосистемы Джет». Эксперты Yandex Infrastructure, МТС, Билайна, Финтех-Платформы, «НСИС», «Лаборатории Касперского», BI.Zone, MWS Cloud Platform и других компаний обсудили практический опыт эксплуатации инфраструктуры и подходы к выбору технологических решений. Расскажем, как это было.

Импортозамещение и ограниченные бюджеты: как меняется роль технического лидера

Деловая программа проходила на двух сценах. Трек «Люди и сети» был посвящён управленческим и стратегическим вопросам: развитию ИТ в условиях импортозамещения и распространения ИИ, эксплуатации облачных сетей под высокой нагрузкой, эффективности SD-WAN и взаимодействию технических команд с бизнесом.

Одной из центральных дискуссий «Сетевого лета» стала сессия о роли технического лидера в условиях импортозамещения, ограниченных бюджетов и быстрого развития искусственного интеллекта. В обсуждении приняли участие Владимир Трояновский, СТО Финтех‑Платформа; Олег Недосеко, директор департамента развития и поддержки инфраструктурных систем и сервисов АО «НСИС»; Виталий Задорожный, независимый эксперт; Иван Прокофьев, директор проектов Hardware RnD в Yandex Infrastructure. Модератором выступил директор Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов.

Эксперты сошлись во мнении, что техническому руководителю уже недостаточно хорошо разбираться в инфраструктуре. Он должен понимать, как компания зарабатывает, и объяснять необходимость ИТ-проектов через понятные бизнесу показатели: возможные финансовые потери, влияние простоев, скорость вывода продуктов на рынок, устойчивость процессов и стоимость рисков.

При этом успешная защита проекта зависит ещё и от доверия к техническому лидеру. Если руководитель уже доказал способность доводить сложные инициативы до результата, бизнес охотнее принимает его аргументы. Поэтому важно уметь вести переговоры, заранее обсуждать проект с заинтересованными сторонами и учитывать потребности внутренних заказчиков.

Отдельной темой стало импортозамещение. Участники отметили, что выбирать отечественные решения нужно не ради формального выполнения задачи, а с учётом здравого смысла, удобства пользователей, требований регуляторов и устойчивости инфраструктуры. Дополнительная сложность связана с большим количеством поставщиков. Компании необходимо оценивать зрелость разработчика, наличие успешных внедрений, совместимость с другими системами и способность поддерживать решение через несколько лет.

Эксперты также обсудили роль исследований. Не каждый пилот обязан завершаться внедрением, однако компания должна фиксировать причины неудач, сохранять полученный опыт и заранее готовить запасные сценарии. Такой подход помогает постепенно формировать доверие к R&D (НИОКР)-команде и точнее выбирать технологии для масштабирования.

Дискуссия «Как техническому лидеру управлять ИТ в эпоху импортозамещения и ИИ»

Искусственный интеллект участники назвали уже не хайпом, а рабочим инструментом. В качестве примеров прозвучали автоматическая обработка сотен тысяч обращений, подготовка типовых ответов, анализ технической документации и помощь инженерам при работе с инцидентами. Одновременно эксперты обратили внимание на новый риск: если ИИ берёт на себя базовые задачи, компаниям нужно переосмыслить, как обучать начинающих специалистов и выращивать будущих экспертов.

Таким образом, сегодня технический лидер должен не просто управлять инфраструктурой, а связывать технологии с бизнес-целями, рисками и экономическим эффектом.

Что рынок спросил у Eltex: открытый разговор с вендором

Одним из новых форматов «Сетевого лета» стала «прожарка» Eltex. Представители производителя сетевого оборудования отвечали на прямые вопросы интеграторов и участников рынка о скорости разработки, технической поддержке, локализации, конкурентах и готовности компании занять позицию лидера.

Со стороны «Инфосистемы Джет» в дискуссии участвовали Алексей Пантелеев и Илья Фурцев. Eltex представляли руководитель группы пресейла по направлению коммутаторов MES Владимир Носов, руководитель продаж Максим Бахарев и главный сетевой инженер официального дилера компании Андрей Бахтеев.

Eltex долго воспринимали как поставщика оборудования для операторов связи. Представители компании подтвердили, что десять лет назад этот сегмент занимал основную долю продаж. Сегодня, по их оценке, на операторов приходится около 30–40%, а большая часть проектов связана с государственными организациями и крупными компаниями.

Интеграторы признали, что продукты развиваются, а скорость исправления ошибок выросла. При этом от вендора по-прежнему ждут более быстрой реакции на запросы и доработки, особенно в корпоративном сегменте.

Один из острых вопросов касался темпов развития оборудования для ЦОДов. Интеграторы отметили, что тестирование фабрики Eltex заняло около двух лет, тогда как некоторые специализированные конкуренты развиваются быстрее.

Мастер-класс по развертыванию IP‑фабрики Eltex в ECCM

В компании объяснили это широтой портфеля: Eltex одновременно поддерживает более ста моделей коммутаторов, маршрутизаторы, Wi-Fi, PON (пассивную оптическую сеть), телефонию, системы управления и другие направления. Узкому игроку проще сосредоточить ресурсы на одном сегменте. Представители вендора согласились с тем, что в отдельных задачах ЦОДов конкуренты пока могут двигаться быстрее. Однако критические ошибки, выявленные во время тестирования, были исправлены, а направление остаётся одним из приоритетных.

Значительная часть разговора была посвящена локализации. Представители Eltex подчеркнули, что она нужна не только для выполнения требований регуляторов, но и для устойчивости поставок. Компания разрабатывает, собирает и тестирует оборудование в Новосибирске. Посетители предприятия могут увидеть процесс от печатной платы до готового устройства. В России уже производятся корпуса, блоки питания, вентиляторы и часть других компонентов.

Полностью локализовать элементную базу пока невозможно. Разработка собственных процессоров и ASIC (интегральных схем специального назначения) требует огромных вложений и значительно большего рынка сбыта. Кроме того, российские поставщики не всегда могут обеспечить нужные объёмы.

В завершение представители компании ответили на вопрос, почему Eltex, будучи одним из лидеров российского рынка, пока не проявляет себя так же активно, как прежние глобальные вендоры. В компании признали, что публичная активность, обучение и работа с профессиональным сообществом требуют усиления. Сейчас Eltex развивает сертификацию, увеличивает число мероприятий для партнёров и заказчиков.

Прожарка вендора: Eltex

«Прожарка» показала, что Eltex готов открыто обсуждать ожидания рынка. Такой диалог помогает вендору точнее определять приоритеты и укреплять доверие заказчиков.

«Формат “прожарки” на самом деле получился удачным. Ещё два года назад подобную дискуссию было сложно представить. Вендоры не были готовы так открыто разговаривать. Сейчас ситуация изменилась: компании, которые приближаются к лидерским позициям на рынке, начинают понимать, что к такому диалогу нужно быть готовыми. В целом “прожарка” получилась живой: далеко не всегда от вендора можно получить такие прямые ответы», — резюмировал Алексей Пантелеев, директор департамента развития «Инфосистемы Джет».

SD-WAN: эксперимент закончился

Представители Kaspersky и BI.ZONE обсудили, насколько российские решения в сфере SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть) готовы к полноценному внедрению. Модератором сессии выступил Александр Теленчук, менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет».

По словам спикеров, за последние два-три года отечественные продукты заметно повзрослели. Первые проекты часто требовали совместной доработки со стороны вендора, интегратора и заказчика, но сегодня решения закрывают основные задачи крупных распределённых сетей.

Главным препятствием остаётся не столько зрелость технологии, сколько привычка инженеров работать с уже знакомым оборудованием. Переход на новую платформу требует переобучения и воспринимается как риск. Поэтому вендорам приходится не только развивать функциональность, но и объяснять, какую пользу SD-WAN даёт бизнесу.

«Связность Интернета. Где рулит техника, а где экономика». Константин Колесов, генеральный директор СДН‑Видео

Ключевое преимущество технологии — централизованное управление филиальной сетью. SD-WAN автоматически оценивает качество каналов, перераспределяет трафик и переключает его при сбоях. Новую точку можно подключить за 10–15 минут, а единые шаблоны настроек снижают вероятность ошибок и упрощают контроль безопасности.

Технология востребована в банках, ритейле, логистике, строительстве, транспорте и ТЭК, то есть везде, где много удалённых объектов. Среди примеров участники привели проекты для федерального девелопера, банковской инфраструктуры и инкассаторских автомобилей.

При оценке SD-WAN важно сравнивать не только стоимость оборудования, но и расходы на обслуживание, простои, выезды инженеров и масштабирование. По оценке экспертов, в отдельных проектах технология позволяет сократить операционные расходы на 30% и более на горизонте трёх-пяти лет.

Отдельной темой стало сближение SD-WAN с NGFW (межсетевым экраном нового поколения), ZTNA (сетевым доступом с нулевым доверием) и другими средствами кибербезопасности. Вендоры постепенно превращают SD-WAN из отдельного продукта в основу более широкой платформы сетевой безопасности.

Таким образом, российский SD-WAN уже вышел из стадии эксперимента. Следующий шаг для рынка — публичные кейсы с измеримыми эффектами, такими как сокращение простоев, расходов и времени на подключение новых объектов.

Что ещё интересного было на ИТ-фестивале

На сцене «Под капотом сети» участники глубже погрузились в технические темы: производство коммутаторов в России, построение SAN (сети хранения данных), кластеризацию NGFW, работу PoE (технологии передачи электроэнергии через витую пару в сети Ethernet), автоматическое обнаружение сетевого оборудования, мониторинг инфраструктуры и тестирование производительности балансировщиков.

Отдельную часть фестиваля заняла мастерская, где участники могли самостоятельно протестировать оборудование и решения российских вендоров. Например, на мастер-классе по ИИ сетевые инженеры на реальном стенде проверили, как ИИ-ассистент «Инфосистемы Джет» анализирует конфигурационные файлы, автоматически строит схему сети и выявляет уязвимости.

Мастер-класс: использование ИИ в работе сетевого инженера

Техническую программу дополнили научно-популярные лекции. Футуролог Евгений Кузнецов рассказал о технологических изменениях, которые могут произойти в ближайшие десять лет. Деловую часть закрыла лекция астронома Владимира Сурдина о применении искусственного интеллекта для исследования Вселенной. После завершения основной программы фестиваль перешёл в неформальный формат: гости смогли продолжить разговоры с коллегами и экспертами у костра.

«На “Сетевом лете” мы обсуждаем широкий круг тем: оборудование российских вендоров, автоматизацию, управление инфраструктурой, импортозамещение и конкретные технические решения. В первую очередь эта программа рассчитана на сетевых инженеров, которым важно понимать, что происходит за пределами их компании и привычного набора технологий. “Сетевое лето” и дальше будет ориентировано, прежде всего, на инженеров и специалистов, которые интересуются сетевыми технологиями. При этом среди участников могут быть и руководители, для которых важно эффективное взаимодействие с инженерными командами», — прокомментировал Алексей Пантелеев, директор департамента развития «Инфосистемы Джет».

■ Реклама erid:2W5zFHJMRww Рекламодатель: АО «Инфосистемы Джет» ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195 https://jet.su/ Сайт: