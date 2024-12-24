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Омегальянс Exeplant ЭкзеПлэнт MES Engineering МЕС Инжиниринг

Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг

ИТ-компания EXEPLANT , входящая в группу ОМЕГАЛЬЯНС®, специализируется на разработке и внедрении программных решений, нацеленных на повышение эффективности управления производством. Компания предлагает российским предприятиям инструменты цифровизации методики и практики, с помощью которых можно увеличить эффективность современного производственного предприятия.


24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 1
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. 1
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant 2
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Омегальянс и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Aveva - Авева 43 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 2
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
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