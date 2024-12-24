Омегальянс Exeplant ЭкзеПлэнт MES Engineering МЕС Инжиниринг
ИТ-компания EXEPLANT , входящая в группу ОМЕГАЛЬЯНС®, специализируется на разработке и внедрении программных решений, нацеленных на повышение эффективности управления производством. Компания предлагает российским предприятиям инструменты цифровизации методики и практики, с помощью которых можно увеличить эффективность современного производственного предприятия.
Омегальянс и организации, системы, технологии, персоны:
|Керейник Юрий 4 3
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Васильев Евгений 119 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Александров Юрий 4 1
|Надеин Андрей 13 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 38 1
|Цветков Сергей 19 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Албул Андрей 1 1
|Павлов Петр 2 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Гущин Станислав 4 1
|Шитов Константин 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Трапицын Виктор 5 1
|Маркелов Артем 1 1
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