Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг

ИТ-компания EXEPLANT , входящая в группу ОМЕГАЛЬЯНС®, специализируется на разработке и внедрении программных решений, нацеленных на повышение эффективности управления производством. Компания предлагает российским предприятиям инструменты цифровизации методики и практики, с помощью которых можно увеличить эффективность современного производственного предприятия.