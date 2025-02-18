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Катюша Ай Ти ГК Смарт Принт



18.02.2025 X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга 1
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 1
08.08.2024 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша» 1
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику 1
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 1
26.01.2024 X-Com расширила портфель решений в области импортозамещения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Катюша Ай Ти ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Катюша Ай Ти ГК 11 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Xerox 1139 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
HP Inc. 5691 1
Huawei 3949 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
X-Com - Икс ком 140 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5911 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1182 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2968 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 2
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 440 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 893 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 760 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 281 1
Монохромное изображение - Monochrome image 624 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1264 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 1
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3228 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 2
Microsoft Windows 15719 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 164 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 1
Виноградов Максим 6 2
Петров Дмитрий 62 1
Марковская Мария 1 1
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Тараканова Алена 6 1
Сивер Владислав 5 1
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Азия - Азиатский регион 5554 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1084 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 896 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 38 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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