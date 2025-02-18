Катюша Ай Ти ГК Смарт Принт
Катюша Ай Ти ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|Виноградов Максим 6 2
|Петров Дмитрий 62 1
|Марковская Мария 1 1
|Дозорова Оксана 4 1
|Тараканова Алена 6 1
|Сивер Владислав 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.