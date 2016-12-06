CNews Awards: лучшие проекты и технологии года

В ноябре в Москве прошла традиционная крупнейшая независимая ИТ-конференция CNews Forum . Одним из самых запоминающихся ее моментов стало награждение организаций — авторов лучших ИТ-проектов и технологий 2016 г. Каждый участник Форума получил пульт для электронного голосования, и пока счетчик на экране отсчитывал секунды от 30 до 0, мог нажать кнопку с номером того участника, проект которого он считает лучшим. В этой статье мы собрали информацию обо всех номинантах премии и о дополнительных голосованиях, которые проходили на Форуме.

Уже в самом начале серии электронных голосований участники форума устроили претендентам сюрприз. В номинации «Российские технологии» равное число голосов — по 38,36% — досталось компаниям МЦСТ и Mail.Ru. В результате впервые за долгую историю CNews Awards жюри объявило победителями сразу двух номинантов. Вручать им награды на сцену поднялся заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов.

Разработчик отечественных микропроцессоров МЦСТ был выбран участниками форума за практические результаты: серверы на «Эльбрусах-4С» пошли в серию. 238 серверов покупают МВД России для дооснащения ЦОДа Единой системы информационно-аналитического обеспечения, а также НИИ «Восход». Оборудование будет использоваться в том числе в системе изготовления, оформления и контроля заграничных паспортов нового поколения. В начале следующего года Пенсионный фонд России планирует закупить 10 российских серверов, чтобы перенести на них сервисы информирования застрахованных лиц. Разработчик и поставщик серверов – «ИНЭУМ им. И.С.Брука», предприятие из состава холдинга «Объединенная приборостроительная корпорация».

На сцене Андрей Свинцов (слева), директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин (по центру) и технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин

Mail.Ru Group получила награду за создание и развитие СУБД Tarantool. Это собственная разработка компании, которая применяется в компании около девяти лет. Система активно используется в «Почте Mail.Ru», «Облаке Mail.Ru», myTarget и других высоконагруженных сервисах. В частности, компания Avito, сервисами которой ежедневно пользуются более 30 миллионов человек, использует Tarantool для хранения информации о пользователях. В «Вымпелкоме» Tarantool внедряется как платформа онлайн-обработки данных. На базе Tarantool специально для «Вымпелком» разработана платформа виртуализации данных и ряд прикладных приложений. Согласно результатам внутреннего тестирования Mail.Ru Group, один сервер с Tarantool способен заменить более 30 серверов с обычной СУБД. Производительность Tarantool составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего сервера.

Результаты голосования в номинации «Российские технологии»

Третьим участником, ненамного отставшим от двух победителей, стал Институт системного программирования Российской академии наук. Он разработал технологию Svace для проверки программного кода. Она сейчас является основным инструментом проверки качества исходного кода на устройствах Samsung, работающих под управлением Android и Tizen. В Samsung валидатор Svace используется, начиная с 2009 г. Помимо Samsung различные решения ИСП РАН использовались Microsoft, Linux Foundation, Nokia, Motorola и другими компаниями.В этом году технология Svace вошла в состав пакета разработчика операционной системы для мобильных устройств Tizen.

В номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» лучшей была признана деятельность компании «Док». Эта петербургская организация занимается разработкой беспроводных систем связи для миллиметрового диапазона волн. Клиентами компании в основном являются зарубежные исследовательские институты, такие, как Лаборатория Резерфорда или Национальный институт стандартов и технологий США.

Однако есть и ряд прикладных проектов. В частности, «Док» оборудовала промышленными радарами системы позиционирования на индийском сталелитейном предприятии. Радары, установленные в конце путей на Ленинградском вокзале в Москве, отслеживают информацию о прибытии поездов, давая возможность в экстренной ситуации перехватить управление составом. В этом году компания запустила в производство радиорелейную систему для беспроводной передачи данных на рекордной для мира скорости 10 Гбит/с. Уже заключены контракты на серийную поставку этого оборудования в США и Европу. На весну 2017 г. запланированы пилотные проекты в России.

Награду получает Филипп Иванов, генеральный директор «Док»

На втором месте по результатам голосования оказалась петербургская компания «Рэйдикс». Ее программное обеспечение для создания высокопроизводительных систем хранения данных на базе недорогих комплектующих используется по всему миру. География внедрений компании включает более 30 стран. Среди них Россия, Германия, Индия, Испания, США, Турция, Южная Корея, Япония и другие. Решениями «Рэйдикс» пользуются кинокомпании, медиастудии, дата-центры, исследовательские лаборатории, поставщики систем видеонаблюдения и другие организации, работающие с большими объемами данных.

Среди крупных проектов СХД для видеонаблюдения в корейском городе Йонъин, СХД для крупнейшего в Европе суперкомпьютерного кластера JUROPA-3, система для оцифровки данных Национального киноархива Словакии и многие другие. СХД на базе Raidix задействованы в крупнейших голливудских проектах. С помощью программного обеспечения Raidix были выпущены такие известные теле- и кинопроекты, как «Аватар», «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы». Продукты Raidix насчитывают более 5000 зарубежных внедрений. Доля зарубежных поставок в выручке компании составляет более 60%. Компания является резидентом «Сколково».

Результаты голосования в номинации «Экспансия года»

И третье место с результатом 25% заняла компания «Ангстрем». В этом году она расширила географию своих международных поставок. В феврале с завода «Ангстрем» в Зеленограде начались поставки микроконтроллеров для тайваньской компании, которая использует комплектующие из России при производстве ЖК-дисплеев для бытовой техники, а также зарядных устройств для компьютерной техники мировых торговых марок. Ежемесячно в Юго-Восточную Азию отгружаются более 500 тыс. микросхем. Также с июня этого года «Ангстрем» начал поставлять микросхемы для индийской космической программы.

Название номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе» говорит само за себя: трудно придумать более масштабные проекты, чем организованные государством. На этот раз лучшим инициатором таких проектов назвали Минкомсвязь за создание государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. ГИС ЖКХ была запущена в промышленную эксплуатацию на всей территории страны летом 2016 г. Она связала более 500 ИТ-систем. Ежедневно в ГИС ЖКХ фиксируются около 600 тыс. платежей. В личном кабинете граждане могут получать информацию о жилых помещениях, находящихся в собственности, и об обслуживающих их организациях.

До Нового года управляющие компании обязаны завести в ГИС ЖКХ все лицевые счета. Клиенты компаний, уже сделавших это, могут узнать в системе статус своего лицевого счета, произвести платеж, ввести показания счетчиков.

Награждается Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций

Не прошли незамеченными для рынка ИКТ и два других проекта. Первый из них проводился в масштабах всей страны – речь идет про Национальную систему платежных карт, которая получила более 38% голосов участников Форума. Без преувеличения, создание НСПК и эмиссия карт «Мир» – важная веха в развитии ИКТ. На чипе карты «Мир» установлено приложение собственной разработки. Число российских банков, выпускающих карту «Мир» и принимающих ее в своих банкоматах и POS-терминалах, превысило полторы сотни и продолжает расти. Кобейджинговые карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB работают также за пределами России. Для обеспечения безопасности интернет-платежей на современном уровне НСПК разработала технологию MirAccept. Она уже используется целым рядом торговых точек и банков.

Результаты голосования в номинации «Современная страна»

Третье место участники голосования отдали Московскому городскому суду, который в 2016 году запустил систему аудио- и видеофиксации заседаний по гражданским и уголовным делам в районных судах Москвы. Для этого были оборудованы 234 зала. Новая система создана в рамках масштабного проекта по внедрению электронного правосудия в столице. Она уже позволила существенно снизить число жалоб на протоколы заседаний. В 2017 году участники процессов смогут следить за слушанием в онлайн-режиме или просматривать записи заседаний через личный кабинет портала Мосгорсуда.

Традиционно проходит и вручение специальных премий CNews Awards. Приз «ЦОД года» получил «Аэрофлот» за расширение своего основного дата-центра. Его мощность была увеличена в 2,5 раза. Проект был реализован за рекордные шесть месяцев. Это стало возможным благодаря решению «Модульный ЦОД “ИТ Экипаж”» системного интегратора «Техносерв», созданному на базе быстровозводимых модульных конструкций с предустановленными на производстве инженерными системами.

Блоки в новом ЦОДе располагаются вертикально — в два яруса: инженерное оборудование находится на первом, вычислительная инфраструктура — на втором. При стыковке серверных блоков образуется единое технологическое помещение для установки активного оборудования. Такой подход обеспечил авиакомпании экономию площадей, необходимую в условиях городской застройки. Инженерные системы нового ЦОДа «Аэрофлота» рассчитаны на круглосуточную бесперебойную работу. Сбой или вывод в ремонт любой единицы оборудования возможен без снижения производительности системы в целом. Приз CNews Awards был вручен директору департамента ИТ «Аэрофлота» Дмитрию Лапину.

Директор департамента ИТ «Аэрофлота» Дмитрий Лапин

В номинации «ИТ в промышленности» лауреатом CNews Awards стал холдинг «Мотовилихинские заводы», выпускающий машиностроительную продукцию специального и гражданского назначения. Он автоматизировал управление производством артиллерийских орудий с помощью отечественной системы нового поколения «1С:ERP Управление предприятием 2».

В результате проекта организовано централизованное планирование производства, усилен контроль за этапами производственного процесса — с момента поступления заказа до отгрузки готовой продукции. Упростилось и ускорилось формирование плановых калькуляций изделий. Обеспечено снабжение производства необходимыми деталями и комплектующими. Появилась возможность в режиме реального времени контролировать выполнение заказов, это позволяет оперативно реагировать на отклонения от сформированных планов и принимать меры для соблюдения сроков выпуска изделий. В ходе проекта до передачи «1С:ERP» в эксплуатацию на «Артзаводе», были реализованы требования «Мотовилихинских заводов» в части совершенствования типового функционала решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. На Форуме проект представил ИТ-директор холдинга Артём Вожаков.

ИТ-директор «Мотовилихинских заводов» Артём Вожаков

Лучшее «Облачное решение года» было создано на «Московской бирже», которая в конце прошлого года запустила торги зерном. Уникальность проекта для биржевого рынка заключается в том, что покупатель может не только купить зерно на складе продавца, но и одновременно с покупкой заключить договор доставки до любой железнодорожной станции на территории России.

Для реализации таких возможностей потребовалась разработка принципиально новой торгово-клиринговой системы «Урожай». Решение позволяет не только принимать и обрабатывать заявки, но и учитывать при заключении сделок целый ряд требований покупателя к качеству зерна. Система изначально спроектирована в формате «тонкого клиента» для размещения в облачной инфраструктуре. Использование облачных мощностей позволило значительно увеличить надежность системы и существенно снизить затраты на ее разработку и эксплуатацию. Для получения награды CNews на сцену поднялся член правления биржи, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич.



Игорь Марич, член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам «Московской биржи»

В номинации «Реализация комплексной ИТ-стратегии» приз CNews Awards получила «Спецсвязь России» занимающаяся доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, наличных денег, оружия и опасных грузов. В результате успешной реализации трехлетней стратегии развития ИТ произошло технологическое перерождение организации. Были унифицированы бизнес-процессы, внедрены централизованные информационные системы по основным направлениям деятельности организации, подготовлена соответствующая инфраструктура.

Теперь информационные технологии стали одной из движущих сил развития предприятия. Единое информационное пространство операционной и финансовой деятельности связало 74 филиала от Калининграда до Владивостока, включая Крым, Чукотку, Камчатку и Сахалин. Проект сделал возможным быстрое внедрение новых продуктов и услуг. От имени организации награду CNews Awards принял ее ИТ-директор Кирилл Гусев.

Кирилл Гусев, директор по информационным технологиям «Спецсвязи России»

Традиционно на CNews Forum проводятся и голосования по различным вопросам современного состояния и развития ИКТ. В этом году участники высказали свое мнение по темам цифровой трансформации бизнеса и государственной политики импортозамещения. Их результаты можно увидеть на следующих иллюстрациях.

О Форуме

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.