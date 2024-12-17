CNCF Argo CD
Argo CD — декларативная GitOps-утилита для непрерывной доставки (continuous delivery) приложений в Kubernetes. Argo CD использует Git как единый «источник правды». Как только в Git-репозитории появляется новая конфигурация приложения, Argo CD приводит приложение к описанному в конфигурации состоянию. Утилита сама отслеживает изменения в репозиториях с кодом и с образами контейнеров.
С 2020 года Argo CD развивается под патронажем фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF).
CNCF и организации, системы, технологии, персоны:
|Volvo Cars 253 1
|BMW Group 446 1
|Tesla Motors 396 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
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