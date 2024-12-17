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CNCF Argo CD


Argo CD — декларативная GitOps-утилита для непрерывной доставки (continuous delivery) приложений в Kubernetes. Argo CD использует Git как единый «источник правды». Как только в Git-репозитории появляется новая конфигурация приложения, Argo CD приводит приложение к описанному в конфигурации состоянию. Утилита сама отслеживает изменения в репозиториях с кодом и с образами контейнеров.

С 2020 года Argo CD развивается под патронажем фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF).


17.12.2024 Внедрение Kubernetes — очевидные проблемы и пути решения 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1
21.03.2023 В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes 1
01.03.2021 Red Hat представила новую версию OpenShift 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

CNCF и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 95 2
Red Hat 1305 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Hilbert Team - Гилберт Тим 2 1
Upstream 50 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Softline - Софтлайн 2811 1
GitHub 814 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Volvo Cars 253 1
BMW Group 446 1
Tesla Motors 396 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
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ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
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Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
VictoriaMetrics 5 1
ALMI AlterOS 94 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
MinIO 9 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 1
YAML - Ain't Markup Language 22 1
Red Hat OpenShift GitOps 1 1
Red Hat OpenShift Virtualization 4 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Red Hat OpenShift Pipelines 3 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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