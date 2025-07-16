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Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. NVD National Vulnerability Database


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Positive Technologies запустила бесплатный портал с данными более чем о 300 тыс. уязвимостей со всего мира 1
13.03.2024 Прекратили обновляться крупнейшие мировые базы уязвимостей. Хакеры ликуют, мир на грани ИБ-катастрофы 1
19.05.2017 Программы-шифровальщики атакуют: как усилить оборону? 1
24.02.2015 «Старые» уязвимости представляют самую серьезную угрозу кибербезопасности 1
24.02.2015 Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux 1
18.04.2014 Check Point обеспечивает защиту от уязвимости Heartbleed 1
10.06.2010 Open Source открывает двери для хакеров? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

U.S. NVD и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 1
Telegram Group 2299 1
Morphisec 3 1
Check Point Software Technologies 774 1
HP Inc. 5724 1
IBM - International Business Machines Corp 9486 1
Apple Inc 12330 1
GFI Software 208 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4535 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6534 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2106 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11878 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13157 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7588 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30901 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 452 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 351 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1590 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 704 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 130 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3049 1
Оповещение и уведомление - Notification 5005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 279 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 287 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 296 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2816 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14706 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4433 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4312 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1270 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 408 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32412 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1345 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5933 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2889 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3288 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 423 1
Кибербезопасность - DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 18 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 102 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4814 6
Microsoft Windows 16019 2
FreePik 1194 1
Linux OS 10359 1
OpenText - Fortify - HP Fortify 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 814 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7196 1
Apple iPad 3891 1
Apple iPhone 6 4863 1
Apple iOS 8026 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Apple iPod Touch 746 1
Aitel David - Айтел Девид 1 1
Grady John - Грейди Джон 4 1
McGraw Gary - Макгроу Гэри 4 1
Леонов Александр 6 1
Смелов Сергей 3 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 1
Европа 24448 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3602 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1788 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6158 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5092 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 980 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2590 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
Forbes - Форбс 874 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Forrester Wave 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
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