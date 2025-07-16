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U.S. NVD National Vulnerability Database
УПОМИНАНИЯ
U.S. NVD и организации, системы, технологии, персоны:
|Aitel David - Айтел Девид 1 1
|Grady John - Грейди Джон 4 1
|McGraw Gary - Макгроу Гэри 4 1
|Леонов Александр 6 1
|Смелов Сергей 3 1
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150932 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 1
|Европа 24448 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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