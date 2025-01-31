Kukuczka Daniel Кукушка Даниэль
|31.01.2025
|В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных 1
Kukuczka Daniel и организации, системы, технологии, персоны:
|AT&T Inc 1680 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
|Broadcom - VMware 2365 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1414 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
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