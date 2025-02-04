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Дикси Мегамарт



04.02.2025 Сеть «Дикси» пошла войной на сообщество «Вконтакте»: Ее там порочит профсоюз работников 1
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов 1
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay 1
18.08.2008 «М.Видео» начала работу в Нижнем Тагиле 1
30.10.2006 "Юнилэнд" автоматизировала финансовую отчетность 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Дикси Мегамарт и организации, системы, технологии, персоны:

Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
8241 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Factorin - Факторин 7 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 4
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Федеральное казначейство России 1780 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1710 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6685 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12653 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1013 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11008 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4760 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 306 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5041 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2309 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Alibaba Group - AliPay 71 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
МТС Big Data 269 1
Microsoft Office 3739 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 445 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2278 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 1
Елизаров Андрей 15 1
Беляков Сергей 17 1
Скуратовская Кристина 2 1
Задорожный Богдан 7 1
Смолянский Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 2
Россия - УФО - Свердловская область 1503 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
Ближний Восток 2947 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1641 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 502 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3661 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1957 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5535 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6201 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 42 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 193 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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