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«СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов

«СберМаркет» открыл новые возможности для B2B-клиентов: теперь они могут заказать продукты питания и канцелярию на отдельной онлайн-витрине. Один из фокусов «СберМаркета» в 2021 г. — развитие направления корпоративных закупок и новые форматы сотрудничества с ритейлерами.

В ассортименте — продукты питания, канцелярия и другие товары от партнеров METRO, Лента, АШАН, О’КЕЙ, BILLA и МЕГАМАРТ. В дальнейшем пул ритейлеров будет расширяться. Кроме того, «СберМаркет» планирует заключить сотрудничество с крупнейшим магазином канцелярских товаров, магазином офисной техники и офисной мебели, что станет первым подобным кейсом на рынке онлайн-ритейла и фудтеха.

Еще одно преимущество для B2B-клиентов «СберМаркета» — это возможность получать все необходимые документы без офлайн-взаимодействия с менеджером. А в ближайшее время станет доступна функция сбора корзины с помощью умных рекомендаций всего в несколько кликов.

Сейчас «СберМаркет» для бизнеса работает в 144 городах России, бесплатная доставка осуществляется от 7000 руб., возврат НДС происходит при оплате по выставленному счету, а товары компания может получить уже в день заказа.

«Запуск отдельной B2B-витрины — это первый шаг в рамках большого проекта развития продукта для бизнес-клиента. Наша глобальная цель — создать для B2B-пользователей сервис, удобство которого сопоставимо с удобством использования B2C-продукта, и мы стремительно движемся в этом направлении. Уже сейчас количество наших бизнес-клиентов превысило 40 тыс. компаний, что говорит о востребованности продукта. Кроме того, наша площадка открывает большие возможности развития B2B-направления и самих ритейлеров», – сказал Head of product B2B в «СберМаркет» Артем Смолянский.

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