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Yandex IAM Yandex Identity and Access Management Yandex Identity Hub


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Yandex B2B Tech представила сервис для безопасного управления доступом пользователей к корпоративным приложениям 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Yandex IAM и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7821 2
Yandex B2B Tech 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11550 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5633 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13898 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1141 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1061 1
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 59 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2648 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2420 1
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Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 646 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 266 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 846 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9711 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1164 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1325 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4736 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 423 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2792 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2263 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1939 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Monitoring 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1355 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Yandex Translate 6 1
Yandex Object Storage 14 1
Yandex Load Balancer - Yandex Application Load Balancer 2 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Microsoft Office 3834 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 601 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 169 1
Yandex DataLens 45 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 113 1
Сидоров Евгений 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 955 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2212 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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