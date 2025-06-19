Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yandex IAM Yandex Identity and Access Management Yandex Identity Hub
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Yandex B2B Tech представила сервис для безопасного управления доступом пользователей к корпоративным приложениям 1
|28.10.2022
|Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
Yandex IAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7821 2
|Yandex B2B Tech 36 1
|Сидоров Евгений 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.