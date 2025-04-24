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Rubezh Рубеж КБ
Rubezh и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
|Daikin Industries 46 1
|Сысоев Александр 42 1
|Фролов Антон 19 1
|Пауков Сергей 15 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Губарев Валентин 16 1
|Бочков Александр 2 1
|Ракшин Виктор 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
|Азия - Азиатский регион 5597 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
|N+1 - Издание 168 1
|Juniper Research 530 1
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