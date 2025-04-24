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Rubezh Рубеж КБ


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24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
23.11.2022 Российский разработчик и производитель интеллектуальных систем безопасности Rubezh перевел коммуникации на платформу TrueConf 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Rubezh и организации, системы, технологии, персоны:

RVi Group - Эрвиай Групп 5 2
Microsoft Corporation 24795 2
FireSec 1 1
Samsung Electronics 10348 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Broadcom - VMware 2402 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5047 1
Cisco Systems 5145 1
Huawei 4000 1
Lenovo Group 2305 1
Veeam Software 321 1
LG Electronics 3634 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
Oracle Corporation 6751 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
Citrix Systems 821 1
Fujitsu 2045 1
Крок - Croc 1782 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Schneider Electric 579 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 473 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
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Schneider Electric - Aveva - Авева 44 1
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Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Extron Electronics 62 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
Biamp Systems 14 1
NICE Systems 65 1
Verint Systems 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
STULZ 25 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
Daikin Industries 46 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4120 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1724 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2038 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1935 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11649 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6258 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8251 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9344 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 804 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 438 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2536 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1851 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 276 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1904 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6417 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 577 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 816 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 834 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5694 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2078 1
Видеокамера - Camcorder 2286 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 121 1
R-Platforma 1 1
RVi Group - R-OPERATOR 1 1
Microsoft Windows 15848 1
Microsoft Teams - MS Teams 564 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 523 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1712 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 1
Rubezh Video Operator 2 1
Сысоев Александр 42 1
Фролов Антон 19 1
Пауков Сергей 15 1
Дьяконова Наталия 19 1
Губарев Валентин 16 1
Бочков Александр 2 1
Ракшин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
Азия - Азиатский регион 5597 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
Импортозамещение - параллельный импорт 510 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1937 1
N+1 - Издание 168 1
Juniper Research 530 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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