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GaN Gallium Nitride Нитрид галлия бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота
GaN и организации, системы, технологии, персоны:
|Ефимов Владимир 144 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Ковалев Анатолий 13 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Electronic News 60 1
|CERN Courier 28 1
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