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GaN Gallium Nitride Нитрид галлия бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота

GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота


10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ 1
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
10.03.2023 Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки 1
20.12.2022 Что такое зарядное устройство GaN и зачем оно вам? 1
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия 1
06.12.2006 RF Micro Devices продала активы Qualcomm 1
17.03.2003 Нанолазеры становятся компактными 1
16.01.2001 Nitronex начала производство транзисторов по GaN-технологии на 4-дюймовых кремниевых пластинах 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

GaN и организации, системы, технологии, персоны:

Baseus 23 2
Samsung Electronics 10336 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Yandex - Яндекс 7569 1
Huawei 3989 1
Qualcomm Technologies 1842 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 54 1
ДОК 835 1
Nitronex 2 1
Ugreen 16 1
Satechi 14 1
Digma 204 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 880 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 481 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 589 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 75 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9750 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2190 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1040 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10074 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14542 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13949 3
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USB Power Delivery 86 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 170 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2266 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4239 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 601 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 459 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1043 1
Lightning 221 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24536 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1286 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1685 1
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USB Type-A - USB-A 538 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1175 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
Электроника - IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 31 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1436 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 179 2
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
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Infinix Note 30 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2444 1
Electronic News 60 1
CERN Courier 28 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
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