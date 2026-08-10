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Дания Фареры Фарерские острова

Дания - Фареры - Фарерские острова

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы 2
04.09.2024 «МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
10.05.2017 Tele2 расширила список роуминг-партнеров в Европе и Латинской Америке 1
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 1
12.10.2015 Летом 2015 г. мобильный интернет-трафик абонентов Tele2, путешествующих по России, увеличился в 60 раз 1
15.01.2013 Клиенты «Промсвязьбанка» предпочитают совершать онлайн-покупки на российских сайтах 1
06.03.2012 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в международном роуминге в 25 раз 1
12.03.2008 На островах Питкэрн приходится больше всего спама на душу населения 1
08.02.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Фарерских островах и в Кувейте 1
27.04.2006 МТС стала лидером в GPRS-роуминге 1
19.07.2002 Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"? 2
21.12.2000 "Кубань-GSM" открыл роуминг с Фарерскими островами и югославским Mobtel 1
02.11.2000 "Кубань-GSM" заключила роуминговое соглашение с оператором GSM-1900 Powertel PCS в США 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Дания и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10747 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 2
МТС - Кубань GSM 118 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Kometa - Комета 160 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
America Movil - Claro 14 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - Powertel 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9501 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9297 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 2
HRM - Расчет отпуска 874 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13637 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4473 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1659 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10256 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7386 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Apache Camel 74 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
NASA OCO - Orbiting Carbon Observatory - Орбитальная углеродная обсерватория 2 1
Беляев Александр 21 1
Патока Андрей 110 1
Кузьмина Валентина 16 1
Юсипова Наталья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 9
Беларусь - Белоруссия 6290 6
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Европа 24964 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Украина 7928 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 4
Казахстан - Республика 6049 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
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Турция - Турецкая республика 2620 4
Греция - Греческая Республика 1017 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 3
Армения - Республика 2449 3
Норвегия - Королевство 1859 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Мальта - Республика 137 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Испания - Королевство 3840 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Румыния 753 2
Таиланд - Королевство 926 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Монголия 382 2
Великобритания - Шотландия 341 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 85 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7533 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
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Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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