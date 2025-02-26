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Индексная книга (каталог) CNews*
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InfoWatch Data Discovery InfoWatch Data Control InfoWatch Data Explorer DCAP-система



26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? 1
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1
13.12.2010 InfoWatch представит Traffic Monitor Standard для среднего бизнеса 1
08.09.2009 Новое решение InfoWatch защитит от утечек малый и средний бизнес 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

InfoWatch Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1022 8
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 2
МегаФон 8960 2
Directum - Директум 1103 2
Gelarm - Геларм 36 2
UseTech - Юзтех Интеграция 52 2
Цифровые активы 123 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 5
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 2
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Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 356 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12821 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2517 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 6
InfoWatch Activity Monitor 6 3
InfoWatch Vision 17 3
Linux OS 10028 3
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 13 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
UseTech - UseBus 29 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Dell Looking Glass 22 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
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Меденцев Константин 98 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1017 2
Сотин Денис 205 2
Чернышев Андрей 69 2
Воронин Павел 139 2
Истомин Константин 56 2
Микрюков Валерий 28 2
Андрианов Павел 84 2
Сизов Леонид 3 2
Гимранов Ринат 122 2
Арефьев Андрей 52 2
Галкин Николай 107 2
Фокин Валерий 45 2
Кирьянова Александра 138 2
Тараторин Александр 58 2
Шинкарев Александр 32 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Ерошкин Павел 33 2
Кузьмин Сергей 39 2
Кондратенко Кирилл 19 1
Ушанов Илья 8 1
Дьяконов Юрий 3 1
Касперская Наталья 294 1
Шумилин Александр 8 1
Клевцов Александр 14 1
Бирюков Андрей 1 1
Сучалкин Анатолий 2 1
Соломаха Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 2
Экономический эффект 1074 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 840 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 733 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2849 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
Слепые зоны 113 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2847 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1246 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2429 1
CNews Инновация года - награда 111 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2024 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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