InfoWatch Data Discovery InfoWatch Data Control InfoWatch Data Explorer DCAP-система
InfoWatch Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1022 8
|Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 2
|МегаФон 8960 2
|Directum - Директум 1103 2
|Gelarm - Геларм 36 2
|UseTech - Юзтех Интеграция 52 2
|Цифровые активы 123 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
|Меденцев Константин 98 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1017 2
|Сотин Денис 205 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Воронин Павел 139 2
|Истомин Константин 56 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Андрианов Павел 84 2
|Сизов Леонид 3 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Арефьев Андрей 52 2
|Галкин Николай 107 2
|Фокин Валерий 45 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Тараторин Александр 58 2
|Шинкарев Александр 32 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Ерошкин Павел 33 2
|Кузьмин Сергей 39 2
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Ушанов Илья 8 1
|Дьяконов Юрий 3 1
|Касперская Наталья 294 1
|Шумилин Александр 8 1
|Клевцов Александр 14 1
|Бирюков Андрей 1 1
|Сучалкин Анатолий 2 1
|Соломаха Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.